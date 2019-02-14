「Now Sports小主播」招募活動　小朋友做主播推廣運動

Now TV現正招募「Now Sports小主播」，小朋友有機會接受資深體育節目主播的指導，更可以參與電視節目拍攝、訪問香港運動員及專業學者，一嘗當主播的滋味！



Now Sports擁有專業製作團隊，評述員陣容強勁，包括現役運動員，專業教練及資深主持。今次將會組成一個主持團隊，為參與「Now Sports小主播」的小朋友分享電視製作知識。



參加「Now Sports小主播」而入圍的小朋友，將於訓練日參觀Now Sports錄影廠、接受主持團隊指導， 並可於錄影廠內體驗電視節目的拍攝。之後，各小朋友更會於實習日參與外景拍攝，進行現場採訪體驗。完成訓練日及實習日的小主播，會於4月的嘉許日，接受嘉許狀。



參加資格：

⦁5-11歲於香港居住的在學兒童(以2019年2月1日為準)

⦁持有效之香港身份證或有效身份證明文件

⦁操流利廣東話



參加方法：

⦁請為參加者提供相片或一段自我介紹之短片(相片或影片不超過20MB)

⦁連同參加者之個人資料(姓名、性別、出生日期)、家長或監護人之聯絡方法(電郵及電話)，及上傳相片或短片，電郵至enquiry@nowtv.now.com，標題請註用「我要參加Now Sports小主播」

⦁面試名額有限，若獲邀請出席面試者，將會於2019年2月21日前以電郵通知



報名日期：

2019年1月31日(星期四) 中午12時正 至2019年2月20日(星期三) 下午6時正