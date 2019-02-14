本日日本：觀光列車「愛情結晶」　必坐戀人座

南海電鐵兩輛觀光列車，以水藍色為主的「かい」和以粉紅色為主的「さち」於去年秋天正式「成親」，今年終於誕下「愛倩結晶品」，就是全新的觀光列車「兒童（子ども）」，將於3月31日正式運行，更特設戀人座，情人排排坐，乘着海風，眺望窗外景色，真係日日都是情人節！



這輛行走於和歌山市與加太站之間的「南海加太線」列車，將會採用吉祥物（即神社的達摩不倒翁、招財貓及熊手等）所使用的紅色，再加上令人聯想起「加太之鯛」的圖案，而內部亦滿布吉祥物，予人喜慶的感覺。



其中窗戶會見到叼着鯛魚的招財貓及花紙繩，牆面則有會搖動的達摩不倒翁。而以海洋生物來設計的吊環更附有簽文，地板則有阿彌陀籤（則畫鬼腳）圖案，整體感覺充滿玩味。

車輛還設有以結婚為概念的戀人座，附有偶人節的人偶的圖案，更附有一個心形吊環的捲簾，呈現出有利姻緣及戀愛的氛圍。



這輛觀光列車是推廣加太線沿線魅力的「加太魚線Project」的一環，「母親」「さち」於2016年運行，內外的設計以「加太的鯛」及「淡嶋神社的吉祥物」為概念來裝飾，而父親「かい」則於17年出道，是以海洋生物，及與海相關的設施來布置。