FoodieCurly鬈毛妹：澎湖無菜單料理

澎湖是台灣的離島，四面環海，來這裏吃海鮮準沒錯，新鮮又便宜，而且還會吃到香港少見的品種，老饕們又怎可錯過？



今天想介紹的叫「O六八餐廳」，由一對老夫婦經營，現已半退休，餐廳沒收到訂單就不開門，所以有心吃就一定要訂枱 (一桌八人起)，否則我保證你摸門釘。餐廳採無菜單料理，當天拿到甚麼魚獲就做甚麼菜，不過也有一些招牌菜，如三乾米粉、澎湖絲瓜、紫菜湯等等，可以在訂座時先問問老闆有沒有。



三乾米粉的「三乾」是指蝦仁乾、小管乾 (魷魚乾)、小魚乾，米粉很幼身，都吸收了三乾的精華，好鮮鮮味。魷魚還做成了不同菜式，如「芹菜一夜乾」，魷魚只曬了一天，還保留了水分，不像香港吃到的又乾又硬；又有「清蒸小卷」，即清蒸原隻魷魚筒，師傅火候控制得好，魷魚鮮味又不靭。



我們這天的紫菜做了湯又有清炒⋯⋯暫停一下，清炒紫菜？聞所未聞！當然，因為澎湖的紫菜是野生的，話說澎湖有三金，「白金」是土魠魚、「綠金」是海菜、「黑金」就是紫菜了，吃起來煙煙靭靭的，完全沒有腥味，因為獨有的質地，所以用來清炒也可以。



我的私心推介是花枝排，好大的一塊，上桌時還以為是吉列豬排！外層炸得金黃香脆，裏面吃到粒粒花枝肉，脆卜卜的好新鮮。台灣絲瓜與香港的完全不同，沒有稜角，圓碌碌的有直坑紋，水分很多，又叫水瓜，味道清新甜美。



最後的甜品，大家想到是甚麼嗎？竟然是甘蔗，究竟有多久沒吃過新鮮甘蔗了？印象中只有小時候跟阿姨入戲院時吃過，嘩，真正的古早味！清甜，渣少，很好吃呢。就在鄧麗君的音樂聲伴隨下，我們吃完了這完美的一餐。



鳴謝：立榮航空、長榮航空、台灣觀光局



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