亞洲首發14吋全能筆電　VAIO SE14

家陣筆電都主打輕薄、窄邊框，而全新VAIO SE14筆電就有齊以上條件，集輕巧、時尚和高質素，最重要是新機只係大約8千蚊起跳，門檻相對較低，加上是亞洲首發，預計將於2月底開賣，大家可以先玩為快。



1.35kg輕巧重量

採用磨沙面外殼的VAIO SE14，有齊棕色和灰色2種顏色選擇，用上一塊14吋（1,920×1,080解像度）的屏幕，配合超窄邊框設計，擁有極高的屏佔比，配合4個喇叭並支援Dolby Atmos DAX3，有效營造環迴的聲效，無論睇片打機抑或工作都咁爽。機身重量只有1.35kg，而最薄處亦僅有19.55mm，無論去旅行、公幹都唔會造成負擔。另外為了加強用家的私隱，機身亦配備指紋識別器，輕按開關即可解鎖。



13小時長氣玩

VAIO SE14唔單止外形睇得，內裏仲好打得，最高配置採用Intel Core i7（Whiskey Lake）處理器，還有512GB SSD、16GB DDR4記憶體，至於顯卡就用上UMA Intel UHD Graphics 620，還可選配AMD Radeon 550X獨立顯卡，打機、煲劇、睇戲的影像都咁精細流暢。至於機身設有2個USB Type-C、2個USB 3.0及HDMI接口，擴充接口尚算齊全。SE14都擁有超長的續航力，機仔細細能夠長玩13小時，即使在機場候機或者外出工作，都足夠用上大半日。





同場加映：2合1板腦 VAIO A12

同場亦有展出多部筆電和板腦，包括將於4月開賣的VAIO A12板腦，顧名思義就是筆電/平板2合1，採用12.5吋多點觸控面板，輕輕一吸即可接上鍵盤，搖身一變成為筆電，並採用獨特「Stabilizer Flap」結構，連接後更加穩固，解決「頭重腳輕」的問題。



4K激清屏幕 VAIO SX14

另外亦有VAIO SX14筆電，特別用上UD碳材質外殼，令機身淨重只有1.05kg，拎上手輕如無物，再加上14吋4K質素屏幕，畫面細緻之餘，色彩又夠鮮艷，絕對是煲戲睇戲首選，預計將會在4月賣街。



旗艦商務 Nexstgo PRIMUS NX301

除了VAIO的電腦，亦有主攻商務客的Nexstgo PRIMUS NX301，銀色鋁合金材料外殼，而且機身通過4項美軍測試，以應付極端環境，更可因應企業採購客，特別定制專屬品牌標誌的外殼，將於3月推出市場。



高性價之選 AVITA MAGUS 12.2"

最後是AVITA MAGUS 12.2" 2合1板腦，適合入門用家使用，皆因只係3千多就有交易，提供粉紅、藍、黑、紫4色選擇，特別在於平板背面設有支架，方便大家舒適瀏覽畫面，更附有鍵盤畀你接合，變身成為筆電。



VAIO SE14規格表

處理器：Intel Core i3~i7（Whiskey Lake U-Series）

記憶體：8GB或16GB

硬碟：256GB或512GB SSD

屏幕：14吋（1,920×1,080解像度）

續航力：約13小時

作業系統：Windows 10

體積：324.4×229.6×19.55mm

重量：1.35kg