男士之夜：2月14 曲折離奇　熱話慰藉你　

【平治V-Class 小改添新意】

新平治V-Class在德國推出，小改款為用家提供更多的AMG配件，如鬼面罩設計和下方三區式入風口的銀飾邊，令車頭外形更見動感。

詳細睇：https://bit.ly/2SyVZqj



【對抗姐妹花！ 《極地戰嚎：破曉》2.15上市】

去年《極地戰嚎5》（Far Cry 5）大玩邪教元素，震撼結局叫不少玩家難忘至今。若大家想重回這個蠻荒世界，唔使等好耐，皆因續作《極地戰嚎：破曉》即將於2月15日於多平台發售。

詳細睇：https://bit.ly/2Ifo6Gn



【Joway「尿袋」 孖住叉電】

情人節想送份情侶款式兼實用的禮物，不妨考慮下Joway剛推出的外置電池。套裝提供2個外置電池，白色薄身設計，機面一個印上男生，一個印上女生，同樣手持紅色心形氣球，夠晒浪漫。

詳細睇：https://bit.ly/2X05i1e



【Nissan NV 300 Concept 環保流動工作室】

減排減耗是現今汽車業界的環保主題，而電動車亦將會是未來發展的主要項目，為此Nissan近日發布了NV 300 Concept概念車，這款結合了流動工作室與環保概念的產品……

詳細睇：https://bit.ly/2ImWvTA



【Aquos Zero 羽量級旗艦】

近年手機界設計的大方向都係玩質感，用上大量玻璃、金屬，手感係好，但機身亦都愈來愈重磅。最近Sharp新機Aquos Zero就反行其道，主打輕巧。

詳細睇：https://bit.ly/2SMuqcs



【北斗之拳出燒酎 重點係酒樽上經典對白】

喜歡《北斗之拳》的朋友要留意啦，光武酒造將於3月1日推出《北斗之拳》的燒酎，而且有兩種款式……

詳細睇：https://bit.ly/2UShrU7



【高達頭像扭蛋 3色任你揀】

今年2019是高達誕生40周年，如果你是高達迷，又想平平哋扭隻高達來助興的話，這款Bandai新推出的Exceed Model高達頭像扭蛋應該是你杯茶，採用環保扭蛋設計，即是頭像本身就是扭蛋，只需要拆除少量軟膠部分，加上天線及底座等組件，就能還原成高達頭像……

詳細睇：https://bit.ly/2DELSGo



【嘉倩BB大讚！ Notebook 9 Pen手寫筆電】

Gadget有筆並非新鮮事，Samsung旗下Galaxy Note便以S Pen作為生招牌，最近廠商把這功能移植到Notebook上，推出新作Notebook 9 Pen，升級版S Pen篤得又畫得，方便到嘉倩BB都心思思想買！

詳細睇：https://bit.ly/2DqTlZh



【Yamaha CX-A5200 打造7.2.4超包圍音場】

想在家煲碟睇戲都能感受媲美戲院的環繞聲包圍感，Yamaha最新11.2前級CX-A5200就是最佳選擇，支持7.2.4聲道Dolby Atoms杜比全景聲及DTS：X的音訊處理，大大提升高空音場的包圍感，同時引進Surround:AI技術，能因應場景的聲音特性而自動調節音量，例如就算場景的背景噪聲極嘈吵，對白人聲仍保持清晰自然。

詳細睇：https://bit.ly/2Gz5Wx2



【Manhart激改812匹林寶Urus】

覺得林寶堅尼整部650匹SUV出來已很瘋狂？ 若有這想法，相信以下呢部甚至會令你無言以對。最近，著名改裝廠Manhart Performance就將Lamborghini Urus昇華至另一境界……

詳細睇：https://bit.ly/2ULG3Oc