營事檔案 ：雪耳木瓜糖水　滋潤美顏

剛剛過了農曆新年，這個二月時分，天氣還不是太穩定，時冷時暖、時乾時濕，清潤的糖水應該還是很適合大家，溫和地滋補一下。



【平民燕窩】

經常有人形容雪耳可跟燕窩媲美，所以雪耳有「平民燕窩」之稱，不論顏色口感都非常相似。雪耳有豐富的植物性蛋白質，可為身體帶來製造骨膠原（Collagen）的原材料，間接地有美顏功效，不過患有腎病人士則不宜多吃，因為過多的蛋白質，會為腎臟帶來負擔。



此外，雪耳含有水溶性纖維，可有助腸道蠕動，有幫助排便的功效，但腸胃敏感或消化能力較弱的人士要注意，進食過多或會導致消化不良。



【木瓜含木瓜酵素】

至於糖水另一個主角──木瓜，含有膳食纖維，也含有木瓜酵素，能夠有助消化，也有豐富的維他命A、B、C、E，以及豐富鉀質和胡蘿蔔素。鉀質有助身體去水腫，維他命C則可有助身體製造骨膠原。由於木瓜雪耳糖水的水分含量很高，有助攝取水分，因此會更加滋潤。



【雪耳木瓜糖水】

材料：

紅木瓜 1個

雪耳 40克

南北杏 適量

冰糖（舂碎） 適量

水 3-4碗



做法：

1.木瓜去皮去核，洗淨後切成小塊。南北杏洗淨，備用。

2.雪耳浸水發透，切去硬頭，備用。

3.煲沸三至四碗清水倒於燉盅內，再放入木瓜、雪耳和南北杏，慢火燉一個半小時後，按個人口味酌量加冰糖。待糖溶解，即可熄火。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。