鹹食酥皮蛋撻　加煙肉添香

2019年02月15日 12:30
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    剛出爐的酥皮蛋撻，雞蛋生熟度啱岩好，最好趁熱食。（互聯網）

    層次豐富的酥皮蛋撻，是本地公認的經典地道小食，原來外國也有自家製的酥皮蛋撻，不過造型和味道卻截然不同，好似IG@buzzfeedtasty就教大家利用現成的酥皮餅皮，輕易炮製出鹹食的酥皮蛋撻。

    酥皮平均分成相同的正方形，掃點水將2塊酥皮黏好，再掃蛋汁後烤焗便可形成膨脹的酥皮外層，在中間開一個凹位後，放入炒香煙肉、芝士、橙紅燈籠椒後，再打隻雞蛋烤焗便完成。一啖咬落去，味道澎湃，刺激味蕾，用來配咖啡或茶都一樣咁夾。
    https://www.instagram.com/p/BtuJDh2l_6Q/

    材料：
    酥皮餅皮　2塊
    水　少許
    蛋汁　適量
    橄欖油　1茶匙
    橙、紅燈籠椒粒　各1個
    鹽　1茶匙
    胡椒　半茶匙
    煙肉　8塊
    車打芝士碎　1杯
    雞蛋　6隻

    做法：
    1.酥皮切成正方形小塊，在其中一塊掃水，疊上另一塊酥皮。
    2.酥皮表面掃蛋汁，以攝氏180度焗20分鐘。
    3.燒熱油，加橙、紅椒粒、鹽、胡椒炒至軟身。
    4.將焗好的酥皮，在中間開一個正方形凹位，切開的酥皮向下壓。
    5.放入炒熟的煙肉碎、車打芝士碎、橙紅燈籠椒粒、雞蛋，以攝氏180度焗20分鐘便可。