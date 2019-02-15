鹹食酥皮蛋撻　加煙肉添香

層次豐富的酥皮蛋撻，是本地公認的經典地道小食，原來外國也有自家製的酥皮蛋撻，不過造型和味道卻截然不同，好似IG@buzzfeedtasty就教大家利用現成的酥皮餅皮，輕易炮製出鹹食的酥皮蛋撻。



酥皮平均分成相同的正方形，掃點水將2塊酥皮黏好，再掃蛋汁後烤焗便可形成膨脹的酥皮外層，在中間開一個凹位後，放入炒香煙肉、芝士、橙紅燈籠椒後，再打隻雞蛋烤焗便完成。一啖咬落去，味道澎湃，刺激味蕾，用來配咖啡或茶都一樣咁夾。

https://www.instagram.com/p/BtuJDh2l_6Q/



材料：

酥皮餅皮 2塊

水 少許

蛋汁 適量

橄欖油 1茶匙

橙、紅燈籠椒粒 各1個

鹽 1茶匙

胡椒 半茶匙

煙肉 8塊

車打芝士碎 1杯

雞蛋 6隻



做法：

1.酥皮切成正方形小塊，在其中一塊掃水，疊上另一塊酥皮。

2.酥皮表面掃蛋汁，以攝氏180度焗20分鐘。

3.燒熱油，加橙、紅椒粒、鹽、胡椒炒至軟身。

4.將焗好的酥皮，在中間開一個正方形凹位，切開的酥皮向下壓。

5.放入炒熟的煙肉碎、車打芝士碎、橙紅燈籠椒粒、雞蛋，以攝氏180度焗20分鐘便可。