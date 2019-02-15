落雪喇！貓雪奇緣GoGoGo~~

迪士尼動畫《魔雪奇緣2》的預告片一出，全球女孩又再次瘋狂，不過電影要12月至有得睇，除了繼續唱《Let It Go》開心一吓，不如又睇睇貓咪版的「貓雪奇緣」！來自貓奴IG@monty_happiness的影片，其主子熱愛置身冰天雪地，就如Elsa女王簡直與雪地連成一體一樣。



話說在某個下雪天，貓奴帶主子出去花園玩雪。初時獨個兒處於白茫茫的雪地，但貓咪一點也沒有不安，反而對周遭的環境，感到相當好奇，不停伸出前爪觸碰雪地，心裏應滿是問題：「點解地面同平時有啲不同？點解會腍腍地？在上面行過後，點解會留低手掌嘅痕迹？典解既？典解既？典解既？（好奇的要説3次）」



既然不怕雪，一於將遊戲升級至互動的層面——擲雪球。「喂，貓咪接招！」主人隨地將雪搓成小雪球，並朝着貓咪的方向拋去。貓咪反應相當敏捷，每次都使出「執到金咁雀躍」的奔跑速度，並成功跑到雪地落地的位置。有云：「再鋒利既刀，都有生銹既一日」，似乎貓咪也深明此道，為了好好裝備自己，牠決定不停在雪地喪跑，有幾喪？睇片啦！