三界五行：【龍】吉星拱照　旺氣爆燈

生肖屬龍的人，流年春風得意，因為吉星多而凶星少，吉星力度大而凶星力度小。且看：「紅鸞」、「攀鞍」、「月德」，這三顆是吉星；「死符」、「小耗」，這兩顆是凶星。



「紅鸞」主姻緣、異性緣、人緣。「攀鞍」顧名思義，就是攀上馬鞍，揚名天下，受人敬仰。這兩顆吉星組合在一起，有唐代詩人孟郊《登科後》的氣勢：「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花！」鸞與鳳凰，都是吉祥神鳥，而龍與鳳更是非常吉祥的組合，乘龍跨鳳，人生大樂事，所以「紅鸞」星進入龍人的命盤，真的可喜可賀。「紅鸞」逢「攀鞍」很有「洞房花燭夜，金榜掛名時」的喜氣洋洋，「紅鸞」星動利婚姻，「攀鞍」星動利功名，由於流年正東是權貴位、正西是桃花位、東北是喜慶位，所以正東宜布置大紅、正西宜粉色、東北宜紫色，為自己和家人帶來旺氣。



「月德」是貴人星，令人性格變得更加溫文爾雅，做事有條不紊，暴躁和粗暴大大收斂。對男士而言，會得到女性長輩、上司、同事、客戶、女朋友或配偶的幫助；對女士而言，成為同事、親友的大貴人。



「死符」是凶星，不要緊張，也不要誤解流年會有不測。如果真的是這樣，那其他星曜豈不是沒有存在價值？「死符」只是提醒我們不要死氣沉沉，保持五行平衡，心理平衡，小心財物損失，提防肢體受傷。「小耗」提醒要節儉，杜絕不必要開支及提防被盜被騙。（龍之一）



方向宇