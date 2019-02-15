重口味必試　軟腍入味葡式山羊鍋

提到羊的菜式，中式枝竹羊腩煲、羊肉湯，又或西式烤羊架、烤羊膝等，大家未食過都應該聽過。其實葡萄牙的鍋物中，亦有以羊肉炮製的菜式。中環一間新派葡萄牙菜餐廳行政總廚Chef Fabio Pombo就教大家烹調當地特色的山羊肉叢林鍋。他指山羊肉有豐富肌肉、味道濃郁，可以在本地的精品超市選購得到，用來做鍋物，則宜挑選啖啖肉的羊腿或連骨的Ribs部位，當然，大家也可以普通的羊肉來代替。



先將山羊肉以拔蘭地浸泡以辟除羶味，再用上啤酒、橙汁和調味料等來醃一晚，令每一口羊肉都入晒味。師傅指以前會長時間燉煮，一不小心就易變韌變嚡，但現時則可用慢煮方式來改良，之後再烤焗令外皮變得香口。最後加入蘑菇汁、栗子等略煮，以松露油加添香氣，整個鍋物便完成。



材料：

山羊肉 半斤

拔蘭地 適量

蒜頭 適量

百里香 3棵

黑胡椒 少量

白胡椒 少許

紅甜椒粉 1湯匙

啤酒 250毫升

鮮橙汁 1個

栗子 5粒

洋葱 1個

蘑菇 150克

Gravy醬汁 少許

鼠尾草 少許

松露油 少許

橄欖油 適量

鹽 適量

水 適量



做法：

1.山羊肉切件，加拔蘭地浸30分鐘後隔走，燒熱橄欖油，炒香6瓣蒜、百里香，加黑胡椒、白胡椒、紅甜椒粉、150毫升啤酒、橙汁煮熱攤涼，放入山羊肉後置雪櫃1晚。

2. 山羊肉以攝氏56度慢煮12小時，之後以攝氏200度焗10分鐘。栗子放在加了鹽的水內，煮約1小時。

3. 洋葱切方塊粒，加蒜頭炒至轉色，放入50克蘑菇、100毫升啤酒、Gravy醬汁煮約15分鐘攪蓉成湯底，放入山羊肉、栗子、100克蘑菇和鼠尾草慢火煮5分鐘，熄火後淋松露油便完成。