最近返到香港，立即到「冮南醫學美容」GANGNAM做激光滅脂機，這部機我評100分，連最難減的手臂、大腿外側，都可以搞得掂！



激光滅脂療程經醫學證實，有效「破壞24%脂肪細胞」！真正將脂肪消滅，外國稱這部機為「隱形抽脂」。這部機能針對解決肥厚脂肪，做手臂、腰側、肚腩、大腿內外側都得。我自己真人實證，做完即刻線條變緊緻，肚腩變扁平，腰側S曲線完全突顯出來，一直讓我最煩惱的手臂位，都神奇地變幼細，做完4至6星期後，效果最顯著。



我比較貪心，希望瘦得來有「潤」的感覺，塊面飽滿有精神，有肉而不肥，所以近幾個月我增肥，同時做這部機（但每個位置做完一次，要等四至六星期再可以做第二次）。就算在韓國喪食也沒反彈，因為脂肪細胞是「永久」破壞掉。



這部儀器通過歐盟CE、美國FDA認證，非一般平價模仿機可取代。唯一缺點是這部機太貴，不建議全身做，要做就針對做一些頑固凸起脂肪部位。做一次破壞24%脂肪細胞，貴也絕對值得。



20年熟客仔Sandy話：「以前做其他機，都會感覺肚腩真係細咗嘅，但做完呢部機，成個肚平咗，真係好似抽咗脂咁！」



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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