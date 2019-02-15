東「沖」有料到：年年難過年年過

轉眼間已經到農曆初十；轉眼間遊泰憂慮亦過去。在農曆新年前，各大媒體出力報道泰國空氣污染的情況（有些更用上毒氣字眼），更誇張的是有網上貼文謂因此而流眼血及鼻血，不過前者已解釋自己住在曼谷以外的地區，本身患有哮喘病，到曼谷公幹後回到家才出現此症狀，這不代表每個在當地生活的人都會流眼血和鼻血。但大家總會有錯覺，以為在曼谷一呼吸便有上述情況出現。就連泰國人本身也有羊群心理，到商場餐廳吃飯要帶上專業級別口罩，這些舉動除了是扮型或懶除口罩外，也找不到甚麼理由了。



一眾網民在出發前都非常擔心，但謠言止於智者，空氣並沒有想像中的差，新年期間在曼谷碰上香港的朋友，幾乎沒有一個戴口罩，所以之前的擔心也慢慢畫上句號。就如之前的登革熱，也是十分憂慮被蚊叮一口便「中招」，還有其他疫症的情況也類近，其實都是以訛傳訛所致。



沒過多久泰國的冬季便過去，即將迎來夏日，空氣問題便會一掃而空，但取而代之是炎熱高溫，可能又會引起其他的憂慮問題，幸好年年難過年年過，所以事情都是既來之則安之。本來無一物，又何處惹塵埃呢？



胡慧沖

