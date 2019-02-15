飲食嘗識之法式梳乎厘勁似軟蛋糕

鬆軟香甜的法式梳乎厘，相信唔少人食過又或試整過，同樣來自法國的軟蛋糕，烤焗出來的顏色和梳乎厘差不多，質感較結實，有些人會誤以為是變硬的梳乎厘，但據沙田一間五星級酒店餅房主廚賴耀輝師傅所講，原來兩者在材料及做法上都稍有不同。



梳乎厘在烤焗後能膨脹起來，入口似食空氣的鬆軟質感，最主要是靠蛋白。想打出漂亮的蛋白，先檢查攪拌機是否清潔乾淨，發打的時候不用打得太強勁，大約7至8成就好，因為發打得愈耐，空氣愈多，雖然烤焗是會劇烈膨脹，但拿出來後會很快漏氣，影響賣相。麵糊主要用麵粉、沙糖和奶來煮，烹調時用慢火煮就不易焦燶，煮熱再加入不同食材來添味，如檸檬青、橙青，又或今次示範的紅棗蓉等。煮好後不能即時和蛋白混合，謹記要攤涼，有時間的話可置室溫，也可放入雪櫃冷卻。最後放在沾了沙糖的器皿內，令混合物烤焗時向上升不下沉，便大功告成。



至於法式軟蛋糕，也是當地傳統甜品，質感偏向結實，有種吃蛋糕的感覺，麵糊內的蛋白分量較梳乎厘少，反而添加了其他食材，鹽能增加成品的顏色、香草油令味道更濃郁，杏仁粉和麵粉令蛋糕的質感更結實，由於麵糊不用烹調，故攪拌後可直接和蛋白混合再烤焗，成品亦會灑糖粉作裝飾。