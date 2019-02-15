放慢步調　游走台式市集

台灣總是予人慢活的閒靜氣息，如果你都想呼吸一口悠然空氣，今個周末不妨到D2 Place的《SOHO MARKET 好•福氣市集》。是次由SOHO MARKET主辦的市集以台灣為主題，為大家再來多個台灣及本地手作人攤檔和台灣特色期間限定店，衣飾、食物及家品都應有盡有，而且檔檔都別具風格。以售賣手機殼、明信片、環保杯袋、服飾等文創商品的「不急夫婦」為例，她們的產品以Q版台灣原住民16族為主題，藉此帶出地道歷史、文化；而主打手作耳環的「Penguinhand」則會在不同地方就地取材，製作出最具風味的飾品；至於媽媽們就不能錯過「台灣好覓親子嚴選店」，為孩子揀選優質的童裝衣服及日用品。



除了選好物外，市集亦有元宵猜燈謎、3D立體畫Photo Booth、Busking表演及免費贈飲等活動，想動動手的還可參加工作坊如新春福豬曲奇教室、有機天然護唇膏教室、印字皮革手帶教室、揮春書法教室、手工絲印環保袋教室等，非常多元化！



《SOHO MARKET 好•福氣市集》

日期：2月16至17日

時間：1:00pm-8:00pm

地點：D2 Place一期2樓The Space

詳情：https://goo.gl/589hqw