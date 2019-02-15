本日日本：嚴選賞櫻名所　第一位是……

冬天過去了（雖然感覺上從未來過），終於踏入春天，迎來櫻花季節了！說到櫻花，不少人第一時間便想起日本！最近日本網站weathernews.jp便嚴選了日本賞櫻名所，大家也可以到此一遊，感受一生難得的感動！



【第一位：三春瀧櫻】

地點：福鳥縣

開花預想日：4月9日

櫻花數目：1棵

簡介：日本三大櫻花樹之一，樹齡估計有1,000年以上，大正11年被命名為「國家天然記念物。櫻花盛開之時，無數花朵從樹枝上綻放，向各個方向伸延，由於瀑布往下流，因而得名。



【第二位：角館のシダレザクラ】

地點：秋田縣

開花預想日：4月22日

櫻花數目：約400棵

簡介：生長在角館武家屋敷通的黑柵欄上，成為令人驚嘆的景觀。據說是350年前，佐竹北家二代義明迎娶正室時，正家從京都三条西家帶來3株櫻花苗，經過年月的洗禮，形成今的盛況！



【第三位：弘前公園】

地點：青森縣

開花預想日：4月21日

櫻花數目：約200棵

簡介：這個由弘前城遺址發展而成的公園，有日本最古老的日本的吉野櫻花樹和日本最大的吉野櫻花樹。在新建的觀景台，遊客可以同時欣賞岩木山和弘前城的景色。而其「櫻花隧道」及夜櫻，都被視為「死前必看的最佳景觀！」。



【第四位：上野恩賜公園】

地點：東京都

開花預想日：3月22日

櫻花數目：約800棵

簡介：這個東京著名公園，種了約800棵櫻花，早於江戶時代早期，已經是當地的賞櫻名所。



【第五位：高遠城址公園】

地點：長野縣

開花預想日：4月4日

櫻花數目：約1,500棵

簡介：種植了1,500棵櫻花，而且屬高端品種，花形較小而偏紅，有「天下第一の櫻」的稱號，亦曾入選「日本櫻花名所百選」、「櫻の日本三大名所」等。



其他二十大之選

第六位：目黒川沿い （東京都）

第七位：平安神宮 （京都府）

第八位：姫路城 （兵庫縣）

第九位：醍醐寺 （京都府）

第十位：高田公園 （新潟縣）

第十一位：吉野山（中千本） （奈良縣）

第十二位：大阪城公園 （大阪府）

第十三位：嵐山 （京都府）

第十四位：鶴ケ城公園 （福島縣）

第十五位：北上展勝地 （岩手縣）

第十六位：吉野山（下千本） （奈良縣）

第十七位：彦根城 （滋賀縣）

第十八位：吉野山（上千本） （奈良縣）

第十九位：幸手権現堂桜堤（縣營権現堂公園） （埼玉縣）

第二十位：白石川堤一目千本櫻 （宮城縣）