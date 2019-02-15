征選遊：釧路賞世界三大夕陽

東北海道最大城市釧路，雖然因地理關係容易起霧被稱為「霧城」，但同時擁有「世界三大夕陽」的美譽，秋冬期間最為天朗氣清，是欣賞的最佳時機。話說美譽沿自1965，日本經濟開始起飛，這有日本「北方玄關」之稱的港口物流城市，常有世界各國船隻進出，水手們開始注意到釧路夕陽之美，並與馬尼拉和峇里齊名，同為「世界三大夕陽」，也被選為釧路十景之一。



想追隨水手們的角度，除了在著名於幣舞橋觀賞，最好當然是從水路出發。今次介紹的，是包羅夕陽、3小時周遊垂釣及夜遊團的Bay Lounge(收費：￥5,000，約HK$355，需預約)。前者因不同月份的日落時間而改變（記得網上預約和查詢時間），而由於釧路對出已是太平洋，因此90分鐘的航程主要是於內港進行，可以一邊欣賞繁忙的物流港，如超巨大的運牛奶船；另一邊則是明媚的夕陽，加上防坡堤岸的小燈塔，或是遠方的貨船剪影，再欣賞夕陽的餘韻Magic Hour，彩霞與歸家的海鷗相襯，畫面好不漂亮呢！



Bay Lounge

出發時間：因月份而改變，由4:00pm至6:44不等

航程：90分鐘

地址：北海道釧路市大町1-1-11

網址：https://icom946.com/crane/



鳴謝：Peach樂桃航空