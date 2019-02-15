VUHL 05RR　年少輕狂

來自墨西哥的超級跑車品牌VUHL，繼2013年及2016年先後發表05及05R，踏入2019年接續發表進化版05RR。



05RR跟05及05R一樣，同採用2座位布局及無車頂設計，並擁有相同的車身尺碼。雖然，離地距維持110mm，但廠方將傳動系統安裝在更低的位置，換來降低了50mm的車身重心，加強貼地感。



05RR擁有接近賽車性能，又合乎公路使用。搭載來自Ford的2.3L直四EcoBoost引擎，在渦輪增壓加持下能爆發出分別400bhp及500Nm的最大馬力及扭力，較05R分別增加115bhp及100Nm。配合Sadev六前速序列式波箱，0~100km/h加速僅2.9秒。車身進一步輕量化，連輪圈 （前17吋及後18吋）都是碳纖製，較05R輕上65kg，使淨車重不多於660kg的水平，同時還成就1.7kg/hp的低重量馬力比。



車載限滑差速鎖、傾向賽道性能的懸掛及轉向系統（另還可以定制的賽道專用懸掛及光滑輪胎供選配）及高性能輪胎，抓地力十足。配合大尾翼及擾流板，帶來更有效率空氣動力學表現及高達1.8G總橫向加速力，在攻彎時為駕駛者帶來極佳的穩定性及循迹性。