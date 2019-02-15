同杯咖啡一樣重　激輕Canon EOS RP

家陣的相機愈出愈細，而Canon早前就出過EOS R全片幅無反相機，唔夠半年時間，就推出全新Canon EOS RP入門級全片幅無反相機，皆因其440g淨機身重量標榜激細激輕，即係幾重？大概同杯16安士咖啡差唔多重囉。



「P」代表普及

唔少EOS R用家都嫌未夠細，而剛剛推出的EOS RP，相比之下細半個碼，而且確較為薄身，就算弱質纖纖的女仔，都能夠一手掌握，不過對於手大的男仔，可能就要額外選配手柄，適合拍攝人像、風景、旅遊、Snap等題材。EOS RP的機身設計跟EOS R頗為相似，雖然機頂沒有液晶屏顯示資訊，不過仍保留模式轉輪、操作轉輪，背面亦有十字掣，還有3吋側揭式屏幕，方便唔同角度影相和拍片。至於型號中的「P」原來有着Popular（普及）的意思，事關大約一萬元的售價，以全片幅來說尚算實惠。



新增眼睛偵測自動對焦

EOS RP作為入門機種，規格上固然不及EOS R，不過仍內置2,620萬像素全片幅CMOS、DIGIC 8影像處理器、雙像素CMOS自動對焦 (DAF) 等。新機的低光拍攝不俗，感光度可擴展至ISO 50~ISO 102400，支援EV-5低光環境對焦，更備有眼睛偵測自動對焦功能，能夠全程Lock實人像的眼睛，使用連續對焦都兼容得到。EOS RP是名副其實的「相機」，事關拍片方面雖支援4K畫質，可惜僅有每秒25格，而且會自動換成為1.6倍，換言之畫面經過裁切。



包圍對焦 玩前清後清

畢竟全片幅相機，很容易營造前清後朦的散景效果，不過影模型、珠寶等細小物件，要玩成張都Sharp實在有難度，EOS RP特別新加入「包圍對焦」，相機會連拍多張不同對焦位置的影像（最多999張），然後再用DPP軟件合成，大玩前清後清的效果，商業攝影大派用場。另外相機都增設靜音模式功能，並隱藏到場境模式中，即使在嚴肅寧靜的環境拍攝，都唔會騷擾到別人。