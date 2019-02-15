波鞋猛人RF踩入時裝界　KITH x VERSACE

十多歲已經於波鞋界打滾的Ronnie Fieg，絕對是潮流界近年來最具影響力的猛人，從早年與ASICS Tiger打造的聯名波鞋開始，就已經展示出其點石成金的能力，其後到2011年開設首間波鞋潮店KITH後，其人氣更不斷攀升，翌年亦發展出KITH自家服裝系列，與不同潮流品牌打造的聯名單品數之不盡，至今於全球擁有13間專門店（7間KITH賣衫褲波鞋及6間KITH TREATS賣奶昔穀物甜點）。是次更正式踏足高級時裝界，與意大利時裝品牌VERSACE攜手帶來一系列既奢華又狂野的聯名系列。



過往不論是以Ronnie Fieg個人之名或者KITH自家品牌名義推出聯名系列，合作對象大多數是運動品牌或者潮流單位居多，推出的單品亦是以聯名波鞋作主打，但近年呢位潮流猛人積極將其影響力延伸至時裝層面，繼早前先後與「時裝聖經」《VOGUE》、TOMMY HILFIGER及GREG LAUREN推出聯名服飾系列後，是次就輪到KITH x VERSACE聯名系列正式登場。



系列中各款服裝單品均由KITH設計並選用VERSACE頂級布料於意大利製造，並同步推出男裝及女裝服飾單品，同時系列亦備有多款聯名鞋履，當中包括：從經典男裝鞋款Amico Trainer演變的5款設計、Chain Reaction及女裝皮革靴等等，將前者美式運動風格與後者意式奢華質感完美結合。（即日於所有KITH專門店、指定VERSACE旗艦店及kith.com發售）