尊尼男團　你愛邊隊？（千禧年前篇）

自問留意日娛的話，經常會聽到尊尼事務所這個大名吧！這間專門培養、經營、管理男性偶像的經理人公司，自60年代成立後，多年來捧紅了多個男子偶像團體，來到平成更是不得了，90年代前先有「國民組合」SMAP大放異彩，之後還有爆紅的嵐接力登場，加上活躍於樂壇及電視的Kini Kinds、Tokio及V6，為女粉絲帶來了目不暇給的美好時光。



【SMAP 最強男團】

由中居正廣、木村拓哉、稻垣吾郎、森且行（於1996年離隊）、草彅剛及香取慎吾於1988年組成的SMAP，初頭為80年代紅極一時的男團光GENJI作伴舞，要到1991年才推出首隻細碟《Can't Stop!! -LOVING-》，但反應一般，這樣卻促使了他們從以往的偶像路線中轉型，話說80年代的偶像都以華麗的舞台服飾作表演，並有着一種高高在上的距離感，而SMAP卻是首個走到綜藝節目《夢がMORI MORI》中參與搞笑短戲，並經常淪為取笑對象，帶來了一份前所未有的親民感覺，並走上了綜合藝人的路線，除了出唱片，各隊員活躍於劇集及綜藝節目，而且各方面都有超班成績——組合的細碟總銷量超過2,000萬隻，其中於2003年推出的《世界上唯一的花》銷量更高達300萬張，在日本唱到街知巷聞，亦是日本首個公演觀眾人數突破1,000萬人的藝人單位。於1996年冠名節目《SMAP X SMAP》，節目由綜藝企畫加上歌舞Show構成，將SMAP本身的特性發揮得淋灕盡致，並於1997年、1999年及2002年成為綜藝節目的年度平均收視冠軍。至於日劇更唔使多講，單單一個木村拓哉便有「平成收視之男」的美喻，主演的經典日劇多不勝數。但隨着組合經理人飯島三智跟尊尼事務所代表董事兼副社長喜多川Mary鬧翻，最後導致前者離開尊尼，這個組合神話亦於2016年12月31日畫上句號，結束了長達28年的演藝傳奇。



【TOKIO 綜藝取勝】

由城島茂、國分太一、松岡昌宏、長瀨智也及山口達也（己離隊）以樂隊形態組成的男團TOKIO，於1989年由城島茂及山口達也組成的「城島茂Band」可算是樂隊的雛形，之後陸續有隊員加入及離隊，要到1994年7月推出首張首碟《Love You Only》時，才終於固定這個5人班底。一直以來，TOKIO在樂壇的發展平平，但他們於1995年主持的綜藝節目《THE！鐵腕！DASH！！》卻成功跑出，賣點是身為偶像的他們，卻有不少企畫要他們親身到農業、漁業、乳畜業及製造業等落手落腳參與，長期贏得口碑及收視，2014年更成了綜藝節目年度平均收視冠軍，絕對是樂隊的代表作！而成員們各自亦活躍於綜藝節目及拍攝日劇，不過上年山口達也因涉嫌猥褻女高中生而離隊，TOKIO自此成為了4人組合。



【KinKi Kids 長賣長有】

由堂本光一及堂本剛組成的首個尊尼二重唱組合KinKi Kids，兩人同是關西（近畿地方）人，同年（1979年）出生，擁有相同姓氏（卻沒有任何血緣及親戚關係），而且又一同加入尊尼事務所，彷彿命中注定要走在一起成為男團。兩人於1991年加入尊尼後，不久便成了光GENJI及SMAP的伴舞，並用了多個不同的組合名字，要到1993年才正式稱為KinKi Kids。1994年兩人拍攝日劇《人間．失格》贏得了高收視，翌年堂本剛單拖主演《金田一少年事件簿》系列同樣創下佳績，霎時間令組合也水漲船高，1996年Kinki Kids便成了5個綜藝節目的固定班底，幾乎日日都見到佢兩位。1997年7月21日首張細碟《玻璃少年》及大碟《A album》同步推出，兩者首周均獲得ORICON榜的銷量冠軍，而《玻》埋單更賣出了178萬張，打破了偶像歌手首張細碟的銷量紀錄，更厲害的是，組合推出的39張細碟統統首周都奪得首位，成為了健力士的紀錄，反映了其江湖地位，可算是尊尼事務所的中流砥柱。



【V6 愛情得意】

於1995年由坂本昌行、長野博、井之原快彥、森田剛、三宅健及岡田准一組成的V6，是當年作為世界男子排球錦標賽的形象大使而誕生，組合的V字有Volleyball及Victory等意思。有趣的是組合又會一分為二，較年長的3位成員組合成20th Century，而年少的3位則是Coming Century，各自獨立活動。但總括來說，無論分拆與否成績都係一般，最代表作要數他們於1997年主持的綜藝節目《去學校吧！》（節目於2005年改為《去學校吧！MAX》），成員走到學校跟學生見面傾談，並進行各種企畫，贏得了相當高的收視，不過節目於2008年告一段落。組合發展麻麻，但成員的老婆個個都卡士十足，井之原快彥的妻子是瀨戶朝香、長野博的是白石美帆、岡田准一的是宮崎葵，森田剛於上了更娶了宮澤里惠，真係恨死隔籬。



【嵐 倒數階段】

SMAP畫上句號，肩負尊尼生招牌的重任好自然落在嵐的身上。這個由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也和松本潤於1999年組成的超人氣組合，近年來便經常拿來跟SMAP作比較，論唱片銷量，嵐2018年的第56隻細碟《你的歌》，便超越了共推出55張細碟的SMAP，成為尊尼事務發行最多細碟的男團，嵐亦是日本歷來擁有最多周間冠軍細碟（共52張）的藝人，並連續5年（2013年至2017年）獲得ORICON年度藝人總銷量冠軍。綜藝方面現時有兩個冠名節目《VS嵐》及《嵐的大挑戰》熱播中，與此同時各成員亦是日劇的熱門一線男主角。為慶祝組合20周年，於上年起更舉行5大巨蛋共50場的跨年巡迴演唱會ARASHI Anniversary Tour 5×20，總觀眾人數預計多達2,375,000人，可見其超班的叫座力！當大家預計嵐會成為SMAP之後理所當然的新國民組合之際，他們卻出其不意的在上月宣布於2020年12月31日後無限期活動休止，這個近乎解散的決定，確係傷透了不少粉絲的心呢。