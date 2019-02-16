【玄之又玄】元宵甜蜜蜜　正南放玫瑰　

再過幾天就是正月十五(新曆2月19日)元宵節，人稱「中國情人節」，古人會趁這天邀請另一半夜遊觀燈，以增進感情，有心突破情感「瓶頸」的男男女女，除了可以有樣學樣，邀約心儀對象同遊元宵綵燈會，讓熱鬧的氛圍滋潤彼此的心田，亦可從家中布置入手。



【正西桃花位 宜放植物】

由於一白貪狼星於豬年飛臨正西，令這個方位變了桃花位，不論是已婚或未婚人士都可以在此處擺放植物和木製品，以增強桃花運，但切忌擺放空花瓶，否則容易惹來壞桃花。另外，正南屬是非位，忌見綠色之物，已有另一半的男女，不妨於該位置擺放多些紅色物品或9支紅玫瑰，可令這段感情愈來愈甜蜜，但謹記要把玫瑰的刺拔掉。



【尋訪姻緣石 行個大運】

順帶一提，無論你是單身或戀愛中，都可趁新春期間拜訪姻緣石，上山行個大運，兼祈求新一年戀事順利。位於灣仔寶雲道的姻緣石，名氣最響，相傳它是一塊「求配偶得配偶」的神奇巨石，善信可於農曆每月初六、十六及二十六日前往參拜，或於一天內一次過化3份寶燭。除此之外，慈雲山觀音佛堂旁也有一塊牽滿了紅線的姻緣石，寓意有心人早日覓得命運紅線的另一半。建議大家可於正月十五前往參拜，在喜慶吉日吸收旺氣，以便求得佳偶。