藍地水塘短線遊　尋「彩虹欄杆」兼訪「若夢園」

有人問屯門是不是有牛，其實屯門才沒有大家想像的荒蕪，反而更是一個遊山玩水的好地方，好似今次介紹的藍地水塘，不只風光如畫，更是一條輕鬆易行的短途行山路線，整段路程都不過2小時左右，沿途還有不少看頭。趁着天氣尚有幾分涼意，大家不妨約埋新界區的朋友一齊踏青吧。



由屯門西鐵站行到何福堂夜中學，旁邊小路便是麥理浩徑10段的入口。沿着黃色欄柵上山，一路上都有「往郊野公園」的黃色標示，絕對不怕迷路。在登上大欖郊野公園前，先要迎接一段長樓梯的挑戰，不過好在梯級都比較寬敞，又不會凹凸不平，對於經常行山的朋友而言，算是「小兒科」。爬完樓梯，見到指示牌後，就可以轉左，往屯門徑方向進發。沿途設有不少涼亭，方便山友休息。



行到分叉口，會有路牌指示右方為往「藍地水塘」的方向，不過此路段崎嶇不平，只適宜有行山經驗人士行走，建議新手都是繼續向前行，順便可以走走色彩繽紛的「彩虹段」。全場近200米的彩虹欄杆，是山頭的一大亮點，見到欄杆上的五顏六色，心情自不然開朗起來，與此同時，你更可以居高臨下，飽覽屯門美景。



緊接着便是來到山林另一景點「若夢園」，名字極富詩意，門前亦掛着一幅對聯，好有意思。園內環境清幽雅靜，都市人不妨前來放空一下，享受遠離煩囂的時光。離開若夢園後繼續前行之路乃通往景峰的下山路線，切勿行錯。要前往藍地水塘，則應回到園中的分叉路口，轉右繼續上山。



直至到達虎地燒烤場後，轉右走到盡頭，再下樓梯，便可抵達今次旅程的目的地。作為香港九大灌溉水塘之一的藍地水塘，又名老虎坑水塘，其佔地17,000平方米，儲水量亦高達11.6萬立方米，主要由山上多條引水道匯集而成，而水塘的水最終會流入村中農地作灌溉用途。適逢雨季將至，大家或有幸目睹經雨水洗禮後的山澗化成瀑布的壯觀面貌。