順Phone快遞：早一日發布！小米9搶Galaxy S10風頭？

小米剛剛宣布旗艦機小米9將於2月20日舉行發布會，昨日CEO雷軍及小米官方微博齊齊開Post宣布呢件大事。小米系列一向採用旗艦級硬件，宣傳海報就形容小米9「性能超級強悍」，相信新機將會採用最近的Snapdragon 855處理器。而小米官方微博就上載一幅代言人王源手持手機的海報圖片，雖然相中的手機機背被機殼覆蓋，但仍然見到垂直排列的後置3鏡頭。值得一提是，Samsung Galaxy S10手機發布會將於美國時間2月20日早上11時舉行，即香港時間2月21日早上，小米9剛好搶先出場。



LG G9 One 南韓發布

LG剛於南韓發布新機Q9 One，新機設計平平，採用6.1吋、屏幕解像度3,120×1,440，高屏幕佔機面比例，不過就用上「瀏海」設計。想知新機最大賣點的話，就到以下網址睇吓喇！

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Aquos Zero 羽量級旗艦

主打輕巧的Sharp手機Aquos Zero雖然採用「瀏海」設計，但勝在解像度夠高，加上支援100% DCI-P3色域，而且對應Dolby Vision影像技術及Dolby Atmos音效技術，絕對啱晒鍾意睇片嘅你。詳盡新聞內容請Click入：https://bit.ly/2Ed7laN