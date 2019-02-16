三界五行：【龍】事業運佳　紅鸞星動

生肖屬龍的人，今年事業運相當好，升職加薪機會比其他生肖高，但正在打工的，想另起爐灶創業則未是時候，除非有人出本錢，你出本領才考慮。除了農曆四、七、十這3個月份，其他時間都是旺勢。有「攀鞍」星照耀，事業突飛猛進，大膽提出你的計劃和建議，同事不敢或不想做的事情，你不妨主動請纓。今年有利進修和考核；要有賽龍奪錦的英雄氣概，力爭上游，否則被「死符」星拖後腿，逆水行舟，不進則退。



正職和兼職都帶來豐厚收入，但由於沒有財星照耀，反而有一顆破財的「小耗」星，所以不宜參與投機博彩，即使是正路投資也要穩打穩紮，絕對不能草率行事。人緣好的年份，應酬花費自然不菲，該花的就花，該省則省，光棍佬教仔：「便宜莫貪，蝕底勿做」這句話對你只說對一半，便宜莫貪是真，至於蝕底，能令你和身邊的人開心，何樂而不為？



愛情運相當好，「紅鸞」星為你帶來很多歡樂，已婚的，兩口子感情更融洽；未有小孩子的，可以考慮在年尾生個豬仔或豬女；未婚而已有對象的，趁紅鸞星動，擇吉成親；未有對象的龍女，應主動向心儀的人展開追求，單身的龍仔，千萬不要錯過對你有好感的異性。



健康運較差，工作繁忙，小心體力透支，凶星「死符」的負面影響是容易疲勞，夜間睡眠質素不好，白天就會暮氣沉沉，午飯後小寐十幾分鐘，就好像手機的閃充。安全第一，避免疲勞駕駛。（龍之二）



方向宇