Chaumet新店　全球獨有訂製服務

不少法國高級品牌專門店，都愛採用宮廷或法式豪華大宅為設計靈感，令店舖散發優雅但又不失親切感的氣派，Chaumet剛於銅鑼灣利園開設的全新專門店就是最佳例子。新店設計以18世紀巴黎私人公寓為靈感，並融入品牌著名的大自然詩意及細膩情懷。店內不同角落飾以品牌代表性元素，由著名的波旁帕爾瑪（Bourbon-Parme）冠冕的浮雕圖案、隨風搖曳的麥穗刺繡，到品牌獨特的BleudeSèvres深藍色，把充滿詩意的大自然妙境帶到利園，莊嚴與優雅兼備。店舖另一特色是加入大量線條圖案，標誌性的藍色店舖外牆線條設計更富立體感及型格，店舖正中央的主牆飾以放射性的線條，令牆上展示櫃的珠寶更搶眼突出。



新店更是全球獨家推出Joséphine Aigrette腕錶訂製服務，此腕錶以品牌繆斯Empress Josephine為靈感，腕錶採用梨形及冠冕圖案為外形。顧客可從12款不同的彩色寶石中挑選喜愛的寶石，包括黃鑽、紅寶、藍色或紫色藍寶石、祖母綠到Padparadscha藍寶石等，每枚訂製腕錶均於品牌巴黎Place Vendome的高級珠寶工作坊製成，每顆寶石各有不同，令每款腕錶獨一無二，更顯矜貴。