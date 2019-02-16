滑溜菜湯 素葷皆宜
2019年02月16日 16:00
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以多種蔬菜炮製的濃湯，既可變素食版，也可轉雞湯加添肉味。（互聯網）
新春期間食得太多，大魚大肉弄得油膩胃滯，係時候來碗湯清清腸胃。中式湯水閒閒地要煲幾個鐘至可以品嘗，而IG@inspiredtaste就教大家烹調一鍋快靚正的西式滑溜蔬菜湯。材料主要是洋葱、紅蘿蔔、芹菜和薯仔，幾款蔬菜切成大小相若的小粒，加香草和調味料煲至軟腍，將之打成濃湯後，加點椰奶便完成，由於加入紅辣椒碎，湯汁Creamy之餘，還帶少許辛香，暖胃又飽肚。
若然想做肉湯版本，蔬菜湯可以用雞湯來代替，椰奶也可以變成忌廉，味道更多元化，任何人士也可以飲用。
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材料：
洋葱 1個
紅蘿蔔 1磅
芹菜 4條
橄欖油 1湯匙
鹽 少許
紅辣椒碎 1/4茶匙
薯仔 1磅
蒜頭 3瓣
蔬菜湯 3杯
月桂葉 2塊
鮮百里香 3條
椰奶 1/4杯
麵包粒 少計
做法：
1.洋葱、去皮紅蘿蔔、西芹、薯仔、蒜頭切粒。
2.燒熱油，加洋葱、紅蘿蔔、芹菜、半茶匙鹽、紅辣椒碎煮5至10分鐘變軟身，放薯仔、蒜頭、月桂葉和百里香煮5分鐘。
3.加入蔬菜湯煮約15分鐘，拿起百里香和月桂葉，其他材料放入攪拌機打成幼滑濃湯，倒入椰奶和鹽略拌，放上麵包粒便完成。