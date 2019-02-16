新春期間食得太多，大魚大肉弄得油膩胃滯，係時候來碗湯清清腸胃。中式湯水閒閒地要煲幾個鐘至可以品嘗，而IG@inspiredtaste就教大家烹調一鍋快靚正的西式滑溜蔬菜湯。材料主要是洋葱、紅蘿蔔、芹菜和薯仔，幾款蔬菜切成大小相若的小粒，加香草和調味料煲至軟腍，將之打成濃湯後，加點椰奶便完成，由於加入紅辣椒碎，湯汁Creamy之餘，還帶少許辛香，暖胃又飽肚。



若然想做肉湯版本，蔬菜湯可以用雞湯來代替，椰奶也可以變成忌廉，味道更多元化，任何人士也可以飲用。

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材料：

洋葱 1個

紅蘿蔔 1磅

芹菜 4條

橄欖油 1湯匙

鹽 少許

紅辣椒碎 1/4茶匙

薯仔 1磅

蒜頭 3瓣

蔬菜湯 3杯

月桂葉 2塊

鮮百里香 3條

椰奶 1/4杯

麵包粒 少計



做法：

1.洋葱、去皮紅蘿蔔、西芹、薯仔、蒜頭切粒。

2.燒熱油，加洋葱、紅蘿蔔、芹菜、半茶匙鹽、紅辣椒碎煮5至10分鐘變軟身，放薯仔、蒜頭、月桂葉和百里香煮5分鐘。

3.加入蔬菜湯煮約15分鐘，拿起百里香和月桂葉，其他材料放入攪拌機打成幼滑濃湯，倒入椰奶和鹽略拌，放上麵包粒便完成。