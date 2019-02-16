幽默悲喜劇　笑看幸存猶太人血淚史

幽默感，除了有助紓緩生活壓力，有時亦會是抗爭的工具，甚至是救命良藥，就像二戰後留在德國的猶太人，一方面要面對痛失親友和家園的悲痛，但又要與仇人共處賴以生存，惟有幽默感才能為他們帶來力量。將於百老匯電影中心特別放映，金熊獎提名導演森賈巴爾斯基執導的《唔死呃德人》，聚焦了這段用幽默埋藏的傷痛，揭露不為人知的歷史盲點，他說：「二戰後，仍有小量猶太人選擇留居德國，他們都被安置到美軍佔領區的難民營，但由於大屠殺在當時國內成了禁忌，因此歷史對這些留德猶太人的記載一直都很少。導演銳意拍攝此題材，只因他於1948年在慕尼黑出生，當時的人不會輕易談起納粹時期，因此令其對這班猶太人的戰後生活十分好奇，希望以鏡頭加以記載。



電影改編自猶太難民後裔作者米歇爾貝曼撰寫的小說，講述猶太人大衞從集中營逃出生天，與朋友合辦布料生意，由於口才了得，生意愈做愈好，但與此同時，大衞卻遭到美軍調查，被懷疑是納粹幫兇，面臨另一次危機……導演表示：「猶太人對於生活（或生存）有一套本領，而這跟他們的幽默感有很大關係，但這種幽默感其實並不好笑，而是一種生存哲學，畢竟故事最荒謬的地方，就是大衞要靠講笑話才能夠活下去，而他更必須惹仇人發笑來換取性命，可見這種幽默不會令你笑到肚痛，卻只會令你深受觸動。對我來說，雖然這故事非常個人，是大敍事裏的小故事，背後卻有非凡的歷史洪流，但同時又相當普世，或許這正是故事的動人之處。」