球迷專屬！　Beats×NBA耳機正式登場

NBA球員喜愛戴耳機進場就係球迷都知，自去年10月起耳機潮牌Beats by Dr. Dre更成為NBA的官方合作夥伴。時隔數月，首批聯乘耳機終於在NBA明星賽期間推出，全部以經典的Studio3 Wireless頭戴式降噪耳機為設計基礎，機身各印有6支NBA球隊的標誌性隊徽及顏色，當中包括波士頓塞爾特人（Boston Celtics）、 金州勇士（Golden State Warriors）、休斯敦火箭（Houston Rockets）、 洛杉磯湖人 （Los Angeles Lakers）、費城76人（Philadelphia 76ers） 和多倫多速龍（Toronto Raptors），全部俱是今屆爭標份子，等球迷去到季後賽也能繼續支持愛隊。



Studio一向是Beats最常用作個人化定制的耳機系列，今次採用的Studio3 Wireless支援Beats Pure ANC技術，能夠主動隔絕外界噪音，方便球員在熱身時免受干擾。另外Apple W1晶片支援Class 1藍牙連接技術，提供長達22小時無線播放；透過Fast Fuel快充技術，更能在10分鐘內充出3小時播放時間，電量不足也能快速聽歌。



以上NBA球隊聯乘耳機不日於Apple.com及Apple專賣店發售，售價接近3千港元，球迷們係時候儲定錢！