順風快遞：全新優惠　畀晒你睇

港航平飛大阪沖繩

嘩嘩嘩！香港航空又做Mega Sale啦！香港往返大阪只需未連稅HK$1,033起，連稅大約千八蚊，仲可以凌晨機去晚機返，畀你玩盡佢！想享受陽光與海灘，亦可以選擇沖繩，來回機票未連稅HK$631起，連稅大約千三蚊，千幾蚊就可以去日本喎，係咪好吸引呢！



訂票日期：即日至2019年3月10日

出發日期：

大阪 3月13日至3月20日、4月3日至4月16日、4月23日至6月20日

沖繩 3月13日至4月16日、4月23日至5月19日

網址：https://www.hongkongairlines.com/



約旦航空平飛曼谷

至於皇家約旦航空，經常推出曼谷價惠，新一輪減價又嚟啦！6月30日前出發，使用折扣代碼後，來回曼谷只需HK$638，連稅唔使千三蚊！仲要係同坐787客機，不過去程航班得晚機，鍾唔鍾意就見仁見智啦！

預訂日期：即日起至2月23日

出發日期：2月23日至4月9日、4月23日至5月7日、5月12日至6月2日、6月8日至6月30日

網址：https://www.rj.com/en



新航優惠多多

好多港人都鍾意坐嘅新加坡航空，最近又有優惠喇，憑DBS信用卡於官網輸入優惠碼預訂來回，新加坡HK$1,200起、澳洲HK$2,200起、三藩市HK$3,500起，記住喎，係新航，咁嘅價錢好抵玩啦！而且預訂機票，仲送機場快線來回車票（即日起至3月31日）！

預訂日期：即日至2月21日

出發日期：即日至8月31日

網址：https://www.singaporeair.com

