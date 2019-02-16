一連兩日藝術慶典　免費學插畫

每一位插畫師，風格都不一樣，不知你又喜歡哪一類型的插畫作品？下個月8至10日，在賽馬會創意藝術中心JCCAC L1藝廊及中央庭園將會舉行香港首個藝術盛典illusfairHK。活動以「Colours of Life」為主題，屆時現場除了雲集超過56個插畫師攤位，更特設免費插畫工作坊，以及共同創作專區，讓在場人士親身體驗畫畫的樂趣，尤其是已經脫離學生身份的朋友們，更加應該把握機會，重溫上美術課的青春時光。



此外，同場亦邀請了「大館一百面」展覽的全職插畫藝術家Flyingpig飛天豬、網台主持及卡通造型John dog原創者Johnson Chiang、全職插畫師Joe Lee和Terence Choi等藝術界名人，擔當設有8個插畫主題講座的講員，當中絕對不少得插畫師的即場作畫示範。假如你都想成為獨當一面的插畫家，就要趁今次機會聽聽前輩們的分享，好好吸收一下經驗。值得一提，場內仲有即畫人像專區，臨走前記得畫一張留作紀念。