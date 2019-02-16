尊尼男團 你愛邊隊？（千禧年後篇）

SMAP解散了，嵐又倒數中，尊尼第一天團的光環之後會花落誰家呢？眼光當然放在一眾千禧世代登場的男團，當中雖有令人失望的，但也不乏當紮之選！你估最後跑出的會是龜梨和也率領的NEWS？定係錦戶亮所屬的關8？抑或有山田涼介助陣的Hey! Say! JUMP？



【瀧&翼 大跌眼鏡】

於1999年憑日劇《魔女的條件》紅遍港日台等地的瀧澤秀明，於2002年跟今井翼組成了二重唱男團瀧&翼。話說社長Johnny喜多川當初一心諗住幫瀧澤計劃以個人歌手出道，但瀧澤卻想拍住今井一齊活動，才有這個組合出現。以瀧澤當時的名氣，這個組合一開始確係相當注目，未出CD已率先到海外進行演出，於2002年9月推出的首張大碟《Hatachi》更於香港、台灣、新加坡、馬來西亞及印度尼西亞同步發行，翌年的細碟《夢物語》更成為Oricon細碟榜的周間冠軍，亦成了他們的代表作，但之後便沒有多少讓人有印象的作品，成績算不上理想。而2017年9月3日組合宣布活動休止，而2018年更宣布解散。今井離開了尊尼事務所，而瀧澤則於2018年除夕在「Johnny's Count Down 2018-2019」作了最後的表演後，便來個華麗轉身——以36歲之齡擔任尊尼事務所旗下Johnny's Island社長一職。



【KAT-TUN 走剩半隊】

由龜梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也及中丸雄一6人於2001年組成的KAT-TUN，組合名字由各成員的頭文字構成。出道時是堂本剛的專用伴舞團，但翌年便以組合名義舉行演唱會。不過真正彈起的機緣是兩位隊員龜梨與赤西於2005年拍攝極高收視的日劇《極道鮮師》第2季，令組合知名度大增！有別於尊尼事務所一貫的男團定位，KAT-TUN採用了「不良」形象，出道初期的概念是「Black & Wild」，如此的壞孩子路線亦相當成功，於2006年3月17日更成了歷史上首次有藝人於未推出唱片的情況下，在東京巨蛋舉行演唱會！而同月22日推出出道細碟《Real Face》，即獲得了過百萬銷量。雖然出閘時走勢強勁並創下不少紀錄，但赤西（2010年）、田中（2013年）及田口（2016年）先後離隊，無疑對組合的發展有所影響。不過由出道至今的10張大碟及27張細碟統統獲得Oricon周間銷量榜的第1位，確係相當威水！



【關西Johnny8 四平八穩】

於2002年12月以關西Johnny's演出的節目《J3KANSAI》為契機，誕生了由橫山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、錦戶亮、大倉忠義、涉谷昴（已離隊）及內博貴（已離隊）組成的關西Johnny8（關8），繼Kinki Kids後另一成員全是關西（近畿地方）出身的尊尼組合，2004年以充滿演歌味道同時又加插Rap成分的《浪花伊呂波小調》作細碟出道作，雖然2005年內博貴因未成年飲酒而離隊，但沒有阻礙組合的發展，並不時給人驚喜，例如在演唱會上推出關8戰隊劇場（後來更被拍成電影），轉頭又會演奏樂器以樂團姿態示人，加上成員充滿喜感，成為了多個綜藝節目的搶手貨，多年來算是發展得相當平穩。不過組合上年迎來了大打擊，負責組合主唱的涉谷昴為了追求自己的音樂理想，決定於7月15日離隊到外國研習音樂，組合亦因此成為了6人組合。



【NEWS 問題多多】

2003年尊尼有9人男團NEWS登場，人腳方面亦教人期待，以今時今日已成了萬人迷的山下智久為中心，再加上小山慶一郎、增田貴久、加藤成亮、手越祐也、草野博紀、森內貴寬，及同時是關8成員的錦戶亮及內博貴。不過話咁快，同年12月森內便以專注學業為由退出，之後於05年及06年，內博貴及草野博紀先後因未成年飲酒問題離隊，組合變成了只有6人。不過最大影響還是2011年，組合兩大王牌山下智久及錦戶亮亦相繼離隊（前者想證明自己能力，後者則難以兼顧兩個組合下作出了取捨），於是得番4位成員，整體而言組合的演藝成績也不算亮眼，相比之下手越祐也的私生活更為精彩，他先後跟AKB48成員柏木由紀及北原里英等傳緋聞，最經典是被拍到跟SKE48舊將鬼頭桃菜於街頭激嘴，女方亦因此要改藝名三上悠亞轉投AV界發展。盛傳尊尼會向其開刀遞上大信封，NEWS亦會隨之解散，究竟是否屬實，大家拭目而待。



【修二與彰 一曲限定】

因2005年日劇《野豬大改造》，令戲中的兩位男主角龜梨和也及山下智久人氣急升，而兩人亦因此劇組成了期間限定的組合修二與彰，主要為《野》劇唱主題歌《青春Amigo》，組合由Johnny喜多川來命名，簡單講由龜梨及山下在戲中的角色名字（分別為桐谷修二及草野彰）抽取而成。當初組合預定在2005年年尾便告一段落，但由於《青》一曲大受歡迎（細碟銷量過百萬），踏入2006年這個組合依然出現於多個電視台節目。有趣的是，兩位成員相隔12年後在日劇《我命中注定的人》再結片緣，再度聯手以「龜與山P」的名義唱出該劇主題曲《擦身而過的Chance》，當堂勾起了當年《野》粉絲的不少回憶呢！



【Hey! Say! JUMP 大有前途】

2007年9月24日Hey! Say! 7（成員分別為山田涼介、知念侑李、中島裕翔、岡本圭人及森本龍太郎（已離隊））和Hey! Say! BEST（成員分別為有岡大貴、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光及薮宏太）兩隊湊成新組合Hey! Say! JUMP 。特點是全部成員均是平成時代出身，組合名字Hey Say兩字的發音，跟平成的日文發音（Heisei）相近，喻意組合在平成年代高高跳起。組合表現相當理想，出道至今共推出的23張細碟統統都獲得ORICON周間冠軍，也有自己的冠名綜藝節目《攻頂High Jump》，並包辦了不少紀錄，例如於2007年成為東京巨蛋最年少（平均15.2歲）開Show的團體，於2012年創下首個於橫濱體育館7日內連開10場演唱會，及在2017年首創在東京巨蛋一日開兩場公演等等。雖然2011年森本龍太郎因被雜誌拍下吸煙照而離隊，及隊員岡本圭人於上年宣布因到美國學習演劇暫停藝能活動2年，但組合依然走勢凌厲，備受期待。