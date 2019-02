尊尼男團 你愛邊隊？（千禧年後篇）

SMAP解散了,嵐又倒數中,尊尼第一天團的光環之後會花落誰家呢?眼光當然放在一眾千禧世代登場的男團,當中雖有令人失望的,但也不乏當紮之選!你估最後跑出的會是龜梨和也率領的NEWS?定係錦戶亮所屬的關8?抑或有山田涼介助陣的Hey! Say! JUMP?



【瀧&翼 大跌眼鏡】

於1999年憑日劇《魔女的條件》紅遍港日台等地的瀧澤秀明,於2002年跟今井翼組成了二重唱男團瀧&翼。話說社長Johnny喜多川當初一心諗住幫瀧澤計劃以個人歌手出道,但瀧澤卻想拍住今井一齊活動,才有這個組合出現。以瀧澤當時的名氣,這個組合一開始確係相當注目,未出CD已率先到海外進行演出,於2002年9月推出的首張大碟《Hatachi》更於香港、台灣、新加坡、馬來西亞及印度尼西亞同步發行,翌年的細碟《夢物語》更成為Oricon細碟榜的周間冠軍,亦成了他們的代表作,但之後便沒有多少讓人有印象的作品,成績算不上理想。而2017年9月3日組合宣布活動休止,而2018年更宣布解散。今井離開了尊尼事務所,而瀧澤則於2018年除夕在「Johnny's Count Down 2018-2019」作了最後的表演後,便來個華麗轉身——以36歲之齡擔任尊尼事務所旗下Johnny's Island社長一職。



【KAT-TUN 走剩半隊】

由龜梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也及中丸雄一6人於2001年組成的KAT-TUN,組合名字由各成員的頭文字構成。出道時是堂本剛的專用伴舞團,但翌年便以組合名義舉行演唱會。不過真正彈起的機緣是兩位隊員龜梨與赤西於2005年拍攝極高收視的日劇《極道鮮師》第2季,令組合知名度大增!有別於尊尼事務所一貫的男團定位,KAT-TUN採用了「不良」形象,出道初期的概念是「Black & Wild」,如此的壞孩子路線亦相當成功,於2006年3月17日更成了歷史上首次有藝人於未推出唱片的情況下,在東京巨蛋舉行演唱會!而同月22日推出出道細碟《Real Face》,即獲得了過百萬銷量。雖然出閘時走勢強勁並創下不少紀錄,但赤西(2010年)、田中(2013年)及田口(2016年)先後離隊,無疑對組合的發展有所影響。不過由出道至今的10張大碟及27張細碟統統獲得Oricon周間銷量榜的第1位,確係相當威水!



【關西Johnny8 四平八穩】

於2002年12月以關西Johnny's演出的節目《J3KANSAI》為契機,誕生了由橫山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、錦戶亮、大倉忠義、涉谷昴(已離隊)及內博貴(已離隊)組成的關西Johnny8(關8),繼Kinki Kids後另一成員全是關西(近畿地方)出身的尊尼組合,2004年以充滿演歌味道同時又加插Rap成分的《浪花伊呂波小調》作細碟出道作,雖然2005年內博貴因未成年飲酒而離隊,但沒有阻礙組合的發展,並不時給人驚喜,例如在演唱會上推出關8戰隊劇場(後來更被拍成電影),轉頭又會演奏樂器以樂團姿態示人,加上成員充滿喜感,成為了多個綜藝節目的搶手貨,多年來算是發展得相當平穩。不過組合上年迎來了大打擊,負責組合主唱的涉谷昴為了追求自己的音樂理想,決定於7月15日離隊到外國研習音樂,組合亦因此成為了6人組合。



【NEWS 問題多多】

2003年尊尼有9人男團NEWS登場,人腳方面亦教人期待,以今時今日已成了萬人迷的山下智久為中心,再加上小山慶一郎、增田貴久、加藤成亮、手越祐也、草野博紀、森內貴寬,及同時是關8成員的錦戶亮及內博貴。不過話咁快,同年12月森內便以專注學業為由退出,之後於05年及06年,內博貴及草野博紀先後因未成年飲酒問題離隊,組合變成了只有6人。不過最大影響還是2011年,組合兩大王牌山下智久及錦戶亮亦相繼離隊(前者想證明自己能力,後者則難以兼顧兩個組合下作出了取捨),於是得番4位成員,整體而言組合的演藝成績也不算亮眼,相比之下手越祐也的私生活更為精彩,他先後跟AKB48成員柏木由紀及北原里英等傳緋聞,最經典是被拍到跟SKE48舊將鬼頭桃菜於街頭激嘴,女方亦因此要改藝名三上悠亞轉投AV界發展。盛傳尊尼會向其開刀遞上大信封,NEWS亦會隨之解散,究竟是否屬實,大家拭目而待。



【修二與彰 一曲限定】

因2005年日劇《野豬大改造》,令戲中的兩位男主角龜梨和也及山下智久人氣急升,而兩人亦因此劇組成了期間限定的組合修二與彰,主要為《野》劇唱主題歌《青春Amigo》,組合由Johnny喜多川來命名,簡單講由龜梨及山下在戲中的角色名字(分別為桐谷修二及草野彰)抽取而成。當初組合預定在2005年年尾便告一段落,但由於《青》一曲大受歡迎(細碟銷量過百萬),踏入2006年這個組合依然出現於多個電視台節目。有趣的是,兩位成員相隔12年後在日劇《我命中注定的人》再結片緣,再度聯手以「龜與山P」的名義唱出該劇主題曲《擦身而過的Chance》,當堂勾起了當年《野》粉絲的不少回憶呢!



【Hey! Say! JUMP 大有前途】

2007年9月24日Hey! Say! 7(成員分別為山田涼介、知念侑李、中島裕翔、岡本圭人及森本龍太郎(已離隊))和Hey! Say! BEST(成員分別為有岡大貴、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光及薮宏太)兩隊湊成新組合Hey! Say! JUMP 。特點是全部成員均是平成時代出身,組合名字Hey Say兩字的發音,跟平成的日文發音(Heisei)相近,喻意組合在平成年代高高跳起。組合表現相當理想,出道至今共推出的23張細碟統統都獲得ORICON周間冠軍,也有自己的冠名綜藝節目《攻頂High Jump》,並包辦了不少紀錄,例如於2007年成為東京巨蛋最年少(平均15.2歲)開Show的團體,於2012年創下首個於橫濱體育館7日內連開10場演唱會,及在2017年首創在東京巨蛋一日開兩場公演等等。雖然2011年森本龍太郎因被雜誌拍下吸煙照而離隊,及隊員岡本圭人於上年宣布因到美國學習演劇暫停藝能活動2年,但組合依然走勢凌厲,備受期待。