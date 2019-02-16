【決性11點】中女絲襪谷：不一樣的情人
2019年02月16日 22:30
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【決性11點】中女絲襪谷：不一樣的情人
「喂~肥比，上次你話個ex，去咗你屋企拜年未呀?」艾美美
「嚟咗啦」肥比
「真係上嚟箍煲？」阿田
「真係派帖畀你？」艾美美
「兩樣都唔係」肥比
「咁佢上嚟為乜呀?」艾美美
「唔通....係想溝你老母？」Joe君
「痴線！咪亂噏啦~」肥比
「萬一佢真係溝你阿媽，你接唔接到？」艾美美
「下？我無諗過喎，唔得掛。」肥比
「Woo~散場，冇嘢八」阿田
「咁又唔係無嘢八，不過唔係我自己」肥比
「講講講，關於公司架？」阿田
「梗係公司啦。話說早幾日情人節，人事部Alex居然收花。」肥比
「唔係掛？」阿田
「男人收花好奇咩，佢老婆送架？」艾美美
「佢結咗婚嘅咩?」Joe君
「咩呀？起碼6年。」阿田
「邊個咁得閒留意佢啫？」Joe君
「件事應該唔係咁簡單......」艾美美
「冇錯，因為佢上個月先同老婆離咗婚。」肥比
「咁快搵過件，邊個係小三？」阿田
「真係估唔到喎，不過以Alex條件咁好，有第二個唔奇，不過佢好衰囉。」艾美美
「佢喺公司形象算唔錯，又溫文又高大白淨，今次真係扣晒分。」阿田
「但條女又幾大膽，咁高調示愛！」艾美美
「哈哈哈」肥比
「笑甚麼呢你？」艾美美
「世事往往出人意表」肥比
「唔通，係佢老母送嘅？」Joe君
「點呀？唔好成日老母前老母後得唔得啫？」肥比
「咁佢老豆好未？」Joe君
「費事理你」肥比
「咁到底有幾出人意表？」阿田
「紮花係一個署名David Tam嘅人送嘅」肥比
「Hehe?」阿田
「愛回家入面都有個叫David，但女人嚟喎。」艾美美
「唔會啦，肯定係男人」肥比
「點解咁肯定?」Joe君
「公司起底組話個David Tam未走之前係跟Alex架。」肥比
「原來情根早種！」Joe君
「咁即係出櫃?」阿田
「咁呢樣無人知啦~」肥比
「我覺得好浪漫呀~」艾美美
「你幾時變咗做腐女呀~」阿田