【決性11點】中女絲襪谷：不一樣的情人

「喂~肥比，上次你話個ex，去咗你屋企拜年未呀?」艾美美

「嚟咗啦」肥比

「真係上嚟箍煲？」阿田

「真係派帖畀你？」艾美美

「兩樣都唔係」肥比

「咁佢上嚟為乜呀?」艾美美



「唔通....係想溝你老母？」Joe君

「痴線！咪亂噏啦~」肥比

「萬一佢真係溝你阿媽，你接唔接到？」艾美美

「下？我無諗過喎，唔得掛。」肥比



「Woo~散場，冇嘢八」阿田



「咁又唔係無嘢八，不過唔係我自己」肥比

「講講講，關於公司架？」阿田

「梗係公司啦。話說早幾日情人節，人事部Alex居然收花。」肥比

「唔係掛？」阿田

「男人收花好奇咩，佢老婆送架？」艾美美

「佢結咗婚嘅咩?」Joe君

「咩呀？起碼6年。」阿田

「邊個咁得閒留意佢啫？」Joe君



「件事應該唔係咁簡單......」艾美美

「冇錯，因為佢上個月先同老婆離咗婚。」肥比

「咁快搵過件，邊個係小三？」阿田

「真係估唔到喎，不過以Alex條件咁好，有第二個唔奇，不過佢好衰囉。」艾美美

「佢喺公司形象算唔錯，又溫文又高大白淨，今次真係扣晒分。」阿田

「但條女又幾大膽，咁高調示愛！」艾美美



「哈哈哈」肥比

「笑甚麼呢你？」艾美美



「世事往往出人意表」肥比

「唔通，係佢老母送嘅？」Joe君

「點呀？唔好成日老母前老母後得唔得啫？」肥比

「咁佢老豆好未？」Joe君



「費事理你」肥比

「咁到底有幾出人意表？」阿田

「紮花係一個署名David Tam嘅人送嘅」肥比

「Hehe?」阿田

「愛回家入面都有個叫David，但女人嚟喎。」艾美美

「唔會啦，肯定係男人」肥比

「點解咁肯定?」Joe君



「公司起底組話個David Tam未走之前係跟Alex架。」肥比

「原來情根早種！」Joe君

「咁即係出櫃?」阿田

「咁呢樣無人知啦~」肥比

「我覺得好浪漫呀~」艾美美

「你幾時變咗做腐女呀~」阿田