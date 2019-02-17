香港估估吓：劉丹拍過幾多套處境劇？

《愛．回家之開心速遞》長播長有，預料將會打破最長壽紀錄，而TVB又重播《真情》，大家可以經常睇到劉丹嘅演出啦。話時話，呢幾年嘅處境劇，好似套套都有劉丹，其實佢拍過多套處境劇呢？



大家都記得，劉丹早年係拍戲劇為主，通常都係演奸雄或者武林高手，大家最有印象可能係洪七公，而最先拍嘅處境劇係《香港八一》，飾演倫百通，不過出場不多，所以唔計！



劉丹正正式式第一齣主演嘅處境劇係《真情》，飾演依家都仲有好多人記得嘅「义燒炳」，由1995年一直演到99年！跟住到2001年至02年嘅《皆大歡喜》（古裝版），飾演明憲宗，到2003年至05年《皆大歡喜》（時裝版）飾演王尚，到咗2008年至09年嘅《畢打自己人》飾演王桂生開始，佢就成為處境劇常客，包括《愛·回家 第一輯》（2012年至2015年）及《愛·回家 第二輯》（2015年至2016年）的馬虎，然後就是2017年開始《愛．回家之開心速遞》中的熊樹根，如此算來，他一共演出過七套處境劇，由1995年至現在，只有2000年、2006年、2007年、2010年、2011年沒有處境劇，堪稱是處境劇之王！