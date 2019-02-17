【心理測驗】皓鑭或呂不韋？一題知愛情膽識

期熱播劇集《皓鑭傳》，講述李皓鑭因家族鬥爭而流落異鄉，積極尋求改變命運，同時間遇上一心想成為人中之王的呂不韋，以及誓要登上秦王寶座的嬴異人，三人膽識過人，為了不同目的而結盟，實現自己的人生目標。其實愛情又何嘗不是一個講求膽識的遊戲？今次的心理測驗以笨豬跳為主題，從而窺探你的愛情膽識。



【Start】

問題：你會否嘗試高危又刺激的笨豬跳？以下有4個選擇，哪一個是你的心聲？

A.就算有幾好玩，萬一出意外點算？打死我都不去。

B.雖然怕得很，也要硬着頭皮一試。

C.人人也是這樣玩，我又何必怕呢！

D.怎可讓人知道自己細膽？一於假裝心臟有問題，不可避開高危活動。

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【解說】

選擇A：你是呂不韋：理性十足

理性十足的你，以幹一番大事為人生目標，面對愛情的時候，表現得異常冷靜，甚至會封閉自己，以免影響前途。劇中的呂不韋豈不是跟你如出一轍？呂不韋因出身商人階層而飽受歧視，但個性機敏狡黠、行事果斷，誓要成為秦國丞相，縱使意外地愛上李皓鑭，但對他來說，愛情可以隨時拋棄，事業才是永恒的追求。在愛情和權力中抉擇，你最終會選擇權力和事業。



選擇B：你是李皓鑭：忠於自己

外柔內剛的你，為了突破自己，不惜放膽嘗試任何新事物，遇到兩難之事時，卻絕不輕易放下骨氣。正如劇中李皓鑭與呂不韋談交易條件時，雖然身處困境，但仍保持清醒，回應一句：「不會連我的靈魂也賣給你。」你是一個忠於自己的人，對自己的優點與缺點，一清二楚。面對愛情時，只要喜歡上一個人，那管對方已有另一半，你也不會掩飾自己的情感，希望對方知道。



選擇C：你是公主雅：力爭幸福

「幸福要靠自己努力爭取！」正正是你的愛情格言。為了追求自己的終身幸福，你恍如劇中的公主雅，勇於向心儀對象表白示愛，務求要將對方「私有化」。充滿自信的你，感情路沒甚大風大浪，可說是愛情的常勝將軍。所謂愛情的另一面是仇恨，你擁有超強的愛情佔有欲，為了愛情，你可以變得自私自利，尤其是得不到心儀對象的垂青時，激發嫉妒心，亦可能會展開復仇計劃。



選擇D：你是嬴異人：善於心計

你是一個滿腔心計的人，面對任何事情，總是以「計算」的角度出發，愛情亦不例外。外表溫柔儒雅的嬴異人，卻隱藏着深沉的機心，決心要踏上秦王的寶座，一統天下。嬴異人對公主雅沒心動過，但基於對方的傾慕，他決定加以利用，大玩曖昧關係，希望達到目的。現實中的你，人生樂趣就是把玩不同的另類把戲，善於愛情攻心計，難怪被冠上「嬴異人」2.0之名。

