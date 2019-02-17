【教樂事】英國暑假遊學　國際班VS香港班？

英國不但是留學熱點，也是暑假熱門遊學地，而不少遊學活動已經開始接受報名。有意負笈英國的學生，更可趁機熟習當地的學習環境，為升學熱身。一系列英國Summer Camps，由多間寄宿學校及大學提供，涵蓋藝術、體育、學術、寄宿中學及大學體驗這五大主題，為期1至8星期不等，參與學生可在暑假內自行選擇修讀時間。





【主題活動體驗】

英國暑期遊學課程結合課堂學習、主題活動體驗、遊覽等元素，了解當地文化，又可與世界各地的同齡學生交流。好動的孩子，或許想體驗一下英國體育文化，其中一個受阿仙奴足球學院認證的足球訓練課程，再配合以足球為主題的英文課堂，是足球小將追夢的不錯選擇。欖球運動於本港日漸普及，有寄宿學校安排相關主題的暑假課程，早上為英文課，下午則由欖球專門學校提供欖球訓練。





【部署未來留學】

多間具名望的寄宿學校及名牌大學均舉辦不同形式的Summer Camps，如提供學術訓練營，學生可因應自己的興趣及目標，選擇心儀課程，並入住學校宿舍，率先體驗留學生活，亦可趁機與當地大學生交流，了解申請入學的貼士。LinkedU升學中心經理Adrian Ng說：「暑假遊學課程會讓學生體驗英國多元化的教學模式，如透過分組討論、研習報告等，讓學生產生學習興趣。離開家人在外地遊學，有助訓練學生的獨立能力。」



【如何為孩子選擇合適的課程？】

‧國際班VS香港班

Adrian表示，暑假遊學課程可簡單地分為國際班及香港班。前者是指外地機構面向世界所舉辦的課程，各地的參加名額有一定的限制，以加強每團的國際化。後者是指由本地機構包團舉辦的課程，全團均是香港學生。

‧參加目的：

為何安排孩子參加活動？為未來升學作好準備？抑或得到學術之外的體驗？有了答案後，便可鎖定課程種類。

‧課程要求：

留意課程所列的年齡要求、課程長度、英語要求等。費用方面，一般包括相關課程費用、住宿、膳食、觀光費用等，但不包來回機票等。





活動名稱：英國Summer Camps

舉辦日期：6月至8月（視乎課程而定）

課程費用：每星期約1,050英鎊起，包相關課程費用、住宿、膳食、觀光費用等。不包來回機票等。

查詢網址：http://linkedu.hk/（LinkedU升學中心）