印度手工藝　三大必買推介

去印度是不少旅人的終極「Bucket List」之一，印度之所以那麼引人入勝，除了因那裏文化氛圍絕無僅有、建築美輪美奐、人文風景獨特外，近年歐美以至全世界都開始留意到印度的手工藝。在全球化及機械化下，仍然保留到件件獨一無工的天然手工藝品，實在難得。印度製造「India by hand」，已經成為手工藝品的最佳質素保證，以下介紹3大印度手工藝品，有機會去的話記得不要錯過了 !



1. 雕版印花 ( Block printing )

印度人穿的衣服、窗簾布以至枱布等家品都總是印滿各式各樣的圖案、色彩繽紛。這都源於一種古老傳統工藝--「Block printing」。「Block printing」工藝繁複，首先要以人手在木塊上雕刻圖案，再於木雕上染上全取自植物的天然顏料，同樣以人手反覆印上布料，期間工匠需要保持高度專注集中，才能熟練精準地把圖案對齊。木雕圖案與顏料花款層出不窮，在「速食時裝」（Fast fashion）的洪流中，「Block printing」猶如一股清泉。



2. 印度天然樹脂手鐲

平常我們戴來襯衫的彩色手鐲一般用塑膠造，由工廠用模組打印製作。驟眼看這種印度手鐲也跟膠手鐲沒兩樣，但拿上手就會發現甚有質感，而且花紋手工精細、色澤剔透。印度手鐲其實用上天然樹脂以純手工逐隻製造。燒紅的「Lac tree」木條會變軟，混合天然顏料，紐成不規則的條紋線條，每款顏色分布設計各異，形成獨特色彩風格。



3. 繩彩椅子

印度的「彩色感」不止停留於傳統之物上，還為新一代印度設計師帶來靈感。以彩色粗繩亦可製成一張「睇得」又「坐得」的椅子，「睇得」不用多說明，顏色配搭得宜的設計，夠「sharp醒」;「坐得」是真的「坐得」，並非「得個樣」的那種「外貌協會椅子」，而是可整個人放鬆躺下去亦很穩固的舒適椅子呢 !