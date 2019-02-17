三界五行：【蛇】太歲相沖　化解有法

生肖屬蛇的人，流年與太歲相沖。民間認為與太歲處於相沖、相刑、相破、相害，以及值太歲，都是犯太歲。其中，沖太歲的負面影響最大。在玄學角度，任何一個生肖，每隔12年就會沖太歲。是吉是凶，如何趨吉，如何避凶？必須查看該生肖的流年命盤星象而定。

在己亥豬年，屬蛇的人命盤有「驛馬」、「歲破」、「大耗」、「欄杆」、「披頭」。



「驛馬」是大吉星，帶來升職、轉工、出差、旅遊、搬遷、移民、出外留學、改善居住環境的機會。在與太歲相沖之年，「驛馬」星出現，提醒屬蛇的人，不要因循守舊，故步自封。



「歲破」星吉凶參半，向好的方面想，就是破舊立新，破字當頭，立在其中。建除十二神——建、除、滿、平、定、執、破、危、成、收、開、閉，破之後，危中有機，帶出成功、收穫、開發、關閉（結束）。風水輪流轉，一切都在改變，是變好還是變壞，除了視乎天時和地利，更重要是個人如何面對現實，審時度勢，避短揚長，趨吉避凶。而另一方面，「歲破」又可能會對個人的事業、名譽、財富、家庭、健康，帶來負面影響，這裏所講的可能，是在流年中，這些負面影響的可能性，比其他生肖大。真正的玄學，並非靠嚇，而是及時預警，溫馨提示，有備無患。至於其他凶星帶來的壞影響，以及趨吉避凶的應對方法，明續。（蛇之一）



方向宇