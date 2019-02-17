【Food Stop 】元宵節應節食品原來有咁多

噚日我「美食婷」就講過元宵同湯圓的分別，今次輪到講下元宵呢種食品以外，這個被稱之為中國情人節仲有乜嘢應節食品。



原來元宵節都有好多已流傳千年的傳統食物，全部都有寓意團圓吉祥的意思，只不過隨着時代愈來愈進步，大家都將應節習俗化繁為簡，如以湯圓代替好多連美食婷都未食過、甚至未見過的元宵粥、乳糖圓子、油錘等。



先介紹下咩係元宵粥，原來米粥在古時是祭祀嘅吉祥食物，在元宵節當日進食，有平安順心如意的意思。至於油錘，又有人稱為炸元宵，早在南北朝已是應節的元宵食品，主要食材是糯米粉及沙糖，由最初的長條狀演變成近年的圓球狀，甚至有人會將湯圓炸至金黃色，代替傳統的油錘。



此外，與沒餡湯圓很相似的乳糖圓子，相信就是湯圓的前身，早在明代就有人將這種糯米糰子視為元宵必吃的應節食品，有甜蜜及一家團圓的意思。至於元宵吃餃子則是民間歷史相當悠久的元宵節習俗，其中「十五扁、十六圓」指的是在正月十五吃餃子、正月十六則吃湯圓之意。而曾是宮廷御用糕點的棗糕，亦曾是元宵節必吃糕點之一，寓意如意吉祥。最後還有南方人在元宵節摘生菜拌食的習慣，他們相信生菜諧音是生財，在寓恴一定團聚的元宵佳節進食有富貴生財的好意頭。