踏入初春，又是花的季節，想感受畫紙上的花藝，可走到agnès b. Galerie Boutique畫廊欣賞比利時藝術家François Olislaeger的花卉畫作。



原為漫畫師的François Olislaeger，近年愛上千變萬化的花卉百態，並在2016年成為花藝師，後來他把繪畫結合花卉，創作出藝術畫作系列「Une Fleur Par Jour」（每天一花），利用感覺柔和的水彩繪出仙人掌、九重葛、洋桔梗、雛菊和鬱金香等令人心花怒放的植物，希望以簡單的美感表達出綻放的力量，亦希望觀者在欣賞的過程中，感受到花的純真和寧靜。François Olislaeger的作品曾於法國勒阿弗爾市（Le Havre）的當代藝術雙年展（Contemporary Art biennal）、法國建築城（Cité de l’Architecture）及巴黎藝術中心（Gaité Lyrique）展出，而在是次展覽中，藝術家帶來此系列逾80件作品，大部分更是首次亮相，愛花之人不容錯過。



「Une fleur par jour」計劃：「植物療法」

日期：即日至6月30日

時間：11:00am-9:00pm

地點：agnès b. Galerie Boutique Rue de Marseille（九龍尖沙咀K11商場119號店）