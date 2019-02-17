市集x書展x工作坊　回味昔日九龍城

無論是有關九龍城寨，抑或啟德機場，九龍城的歷史與傳說至今仍然為人津津樂道，你又想不想將回憶分享給下一代？下星期六，日，西九文化區藝術公園將舉行「九龍城藝術節」，透過一連串的活動，帶大家游走九龍城的過去與未來。



一連兩日的藝術節活動內容相當豐富，其中焦點項目包括以「城市記憶」為主題的公共藝術展覽，提供展示原創作品平台的藝術市集，大會更利用大型環保裝置打造舞台，並邀請到劉卓軒Hinry Lau、Mr. Wally、木子與島嶼樂隊MUKZI & THE ISLAND等音樂人到場表演。值得一提，現場更會設有6大互動工作坊，分別會教大家創作懷舊鋅鐵信箱、利用九龍城區回收得來的塑膠水瓶製作飛機錢箱、以環保物料製作九龍寨城模型、體驗磚頭噴畫等，啱晒一家大細共享親子時光。



為推廣閱讀及藝術書文化，同場更有藝術書小展，大家既可欣賞「藝穗默劇實驗室」以輕鬆幽默的演出，也可參加手造迷你書工作坊，學習硬皮精裝基礎，藝術家馮捲雪亦將舉行工作坊，分享她創作的一個虛擬的未來世界「寶綠達」，並邀請小朋友一起設計這個幻想世界。臨走前，當然不少得要參觀「九龍城的過去與未來-相片展」，同新一代一齊細味從前。