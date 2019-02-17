「黑」不容緩　BLACK CdG x Nike Air Footscape Motion

COMME des GARCONS同Nike向來關係友好，差不多每隔一兩個月就會有對聯名波鞋推出，但唔知大家有無發現雙方合作其實都係會用上唔同支線「出師有名」，例如上月推出的CdG HOMME PLUS x Nike Air Presto、CdG SHIRT x Supreme x Nike Air Force 1或者CdG x Nike Flyknit Racer等等，是次就輪到BLACK CdG x Nike Air Footscape Motion於本月登場。



設計方面亦一如過往，BLACK CdG x Nike聯名系列曾經推出過的Night Track、Waffle Racer、Air Pegasus 83、Blazer High及Blazer Low一樣由頭黑到落尾，並於鞋帶孔、鞋踭及鞋墊雙方Logo加入反光物料點綴，「CDG」字樣則以立體刺繡方式呈現於鞋面，雖然擺位設計與過往以白字置於鞋踭位置有所不同，但一直有追開呢個黑鞋系列嘅你，呢對點可以無！