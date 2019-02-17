雙頭雕發光手　HT 1:6 Marvel隊長

作為Marvel Studios年度頭炮電影，《Marvel隊長》未上已經話題多多，姑勿論大家覺得女主角Brie Larsons靚唔靚女，又或者造型似唔似，這套戲超英迷入場就梗，若然勁有愛，仲可以買埋各式玩具回家收藏，Hot Toys新推出的Marvel隊長1:6人偶便是一例。



人偶頭雕由韓籍藝術總監JC Hong、頭雕師Lee So Young及塗裝師E-Lee聯手製作，高度還原Brie Larson的國字口臉及五官輪廓，眼神堅毅也帶有女英雌神髓，美中不足是軟膠頭髮少了點美感，若改用植髮相信Fans們會更為滿意。隨Figure另有頭盔版頭雕，跟足原著塗有金屬紅及藍色，雙眼與髮雕位置更內藏LED燈，着燈一刻霸氣非常。



HT根據演員身形比例設計出一個高約29cm、具28個可動關節的人偶素體，官圖見頗為大隻，尚算還原出女主角的「大件頭」身形。戰鬥服由緊身布料縫製而成，兼具彈性及質感，並細膩地於表層飾有星星圖案、滴膠細節與壓紋線條，加上前臂和膝蓋護甲，奄尖玩家難有投訴空間。



配件方面，為配合Marvel 隊長可雙手發放能量這能力，人偶前臂特別配有LED發光燈效，可裝配透明仿特效的拳頭、仿能量護臂和能量特效組件，還原她於預告片中全身發光於太空中迎敵的一幕。最後，還備有一個印有角色本名Carol Danvers名牌的電影Logo地台。



Figure由即日起接受顧客預訂，預計約於2019年第4季至2020年第1季正式推出，而除了普通版本，還另有豪華版發售，額外配有一件飛機褸、一隻高逾4.5cm的寵物貓咪Goose雕像及一對發炮特效組件，畀貴少少就可玩多個造型，抵啦！