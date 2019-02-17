【決性11點】你的閃婚指數有多高？

在剛過去的情人節，李彩華突然宣布已成為人妻，閃嫁拍拖半年嘅6呎「鋼男」Eric，當然要恭喜一下佢啦！不過選擇閃婚，的確需要相當大的勇氣，未知各位又會否閃婚呢？



Ｑ：假設某天你遇上了一位魔女，她向你表示，在她面前有3杯不同顏色的飲品，其中一杯是毒藥，而其餘2杯喝下後，一定會嫁得你心儀的意中人，和他永遠幸福快樂在一起，以下哪一杯你一定不會揀？



A.粉紅色的飲品

B.深紫色的飲品

C.淺綠色的飲品



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答案分析



A.閃婚指數20%

你是一個不相信童話的女生，你覺得看起來夢幻，像士多啤梨奶昔的飲品，根本就是糖衣毒藥，喝下去必死無疑，這反映了你不相信一時衝動的浪漫會成為永恒，閃婚對你來說的可能性不高。



B.閃婚指數50%

紫色帶點神秘，給人深不可測的感覺，而且紫色的飲品，在你的認知中多數都帶點藥水味，選擇避免喝下紫色的飲品，顯示出你是個做決定前會小心思考的人，假若你選擇和他閃婚，你必定已完全掌握對方是個甚麼人才會下此決定。



C.閃婚指數80%

性格隨遇而安的你，認為人和人的相遇是緣分，你覺得所有事情冥冥中自有安排，若命運要你遇上他，他必定是個注定要和你糾纏上的人，只要當下你覺得和他相愛，就會不顧一切的和他在一起，閃婚機會很高啊！