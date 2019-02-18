香甜美味 草莓千層蛋糕
2019年02月18日 12:30
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層層疊的千層蛋糕，伴以新鮮士多啤梨，啖啖都有果香。(張錦昌攝)
今年士多啤梨大造，本地及來自日本、韓國的品種，都香甜多汁，除可當生果吃，亦可用來做甜點。今日便請來紅磡一間酒店的糕餅主廚張東發師傅，教大家用新鮮時令的士多啤梨，炮製成千層蛋糕，啖啖都香甜美味。張師傅指，近年好流行不同餡料及口味的千層蛋糕，食材包括新鮮士多啤梨外，還可利用士多啤梨香油，因應個人喜好，調校成粉紅色的餅皮，逐層塗上新鮮忌廉後，最後再用新鮮士多啤梨砌成花朵盛放的造型，造型吸引又好吃。
材料：
蛋白 120克
蛋黃 26克
高筋粉 72克
低筋粉 72克
糖 30克
鮮奶 228克
溶牛油 20克
菜油 52克
士多啤梨香油 少許
忌廉 少許
士多啤梨 適量
做法：
1. 將蛋白、蛋黃、高筋粉、低筋粉和糖，用打蛋器打至均勻；加入鮮奶拌勻，然後加入已煮溶牛油、菜油及士多啤梨香油再攪拌至綿滑，隔篩後備用。
2. 掃少許油在平底鑊後，注入粉漿煎至兩面微黃色成餅皮。重覆此步驟，煎約5塊餅皮。
3. 餅皮待涼後，用圓形模具截成圓形，在每塊餅皮上唧上忌廉，重覆每步驟約5次。
4. 最後將士多啤梨切片，鋪在餅皮頂層即成。