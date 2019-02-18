貼心旅人：旅行資料自己搵　其實唔難

雖說現今網絡發達，但要網上搵旅遊資料未必人人咁耍家。有時想偷懶於Facebook旅遊群組請教，又怕被人笑是伸手黨！其實網絡上亦有好幾個中文旅遊分享網站（並附設App），可幫助大家以地點、餐廳或活動尋找之餘，亦可自己發表所見所聞，互動性更高！



改革歸來 TripAdvisor

愛歐美旅行的朋友，對TripAdvisor這名字相信不會陌生。昔日以外語用家主導的網站，近年已擴展到亞洲市場，支援49個國家或地區，以及28種不同語言。2018年尾更全面革新，讓大家可找尋景點資訊和寫下留言外，如今與Facebook一樣，可透過電郵建立自己的版面，每次最多10張自己的旅行相片，並需加以描述和地點才可張貼，來提升相片的資料性，有利大家搜尋分享。此外，TripAdvisor還邀請了各地一些旅遊媒體和KOL加入，方便大家搜尋更多資料。

網址：https://bit.ly/2TVrWFY



互動討論 背包客棧

早於2004年建立的背包客棧，是中文旅遊網站的先驅。來自台灣的它選用繁體字，因此亦有不少香港會員，其版面以討論區格式為主，好處是會員的熱門去處和討論話題一目了然，亦有不少旅客在此相約相同行而聞名，同時也可發表自己的文章和相簿。

網址：https://bit.ly/2E76kRq



內地專屬 馬蜂窩

馬蜂窩與前兩者亦類似，加上大大的圖片和熱門遊記推介，版面予人清新感覺，而且一整篇是圖文並茂，有點似瀏覽Blog的感覺，可惜只支援中國電話登記帳戶，不是太方便香港人使用。

網址：https://bit.ly/1KS6zOO