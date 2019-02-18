三界五行：【蛇】不求有功　但求無過

生肖屬蛇的人，豬年雖然沖太歲，但事業仍大有作為。「驛馬」啟示是謀而後動，不要鹵莽急進，也不要保守，更不要原地踏步，否則，碌碌無為又一年。「驛馬」主驛動，也主升遷，只要竭盡全力，升職加薪的機會絕對不會比其他生肖低。不過，凶星「披頭」會令保守變為消極，甚至委靡頹喪，要減輕這顆凶星的負面影響，不靠天不靠地，只可以靠自己，不論男女，今年要注意髮型，亮出印堂，不要披頭散髮。農曆三月、六月、七月、九月，事業運較差，不求有功，但求無過，其餘月份，要動起來，爭取表現，如果有更適合的新環境，可以考慮調職或轉工。



財運一般，要有心理準備，十分努力耕耘，能夠有七八分收穫，已非常感恩。搵錢艱難，剩錢更艱難，因為有破財的凶星「大耗」，而沒有任何財星照耀，求神求人，不如求自己健康足以勝任繁重工作。兼職可帶來一些經濟得益，這些辛苦得來的錢，不要用來投資，因為沒有這方面的運，吃光花光，身體健康，才是最明智的投資。



感情生活平淡如水，與異性相處，不論是夫妻還是朋友，你都是被動角色，遷就對方是維持和諧的最佳方法。健康也靠自己爭取，凶星「欄杆」令工作和生活壓力加大，如果不勞逸結合，不堅持做適當運動，身體很容易出現毛病，肝和腎最值得注意。「歲破」令你肢體受傷的風險大增，凡事加倍小心。（蛇之二）



方向宇