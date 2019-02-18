速製辣肉腸炒意粉

2019年02月18日 15:00
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    Pepperoni是風乾肉腸的經典代表，用來炒意粉味道微辣，鮮香惹味。(莫文俊攝)

    提起西式的辣肉腸，Pepperoni一定是經典代表，其鮮香微辣的口感，可以豐富菜式味道。今日請來中環一間歐陸私房餐廳主理人Ruby Lau，教大家利用Pepperoni炮製一道香辣腸炒意粉。Ruby表示，西式香腸可簡單分為新鮮、煙熏及風乾等製法，而Pepperoni正是風乾肉腸的典範，味道鹹香，油脂分布均勻。而Pepperoni多數都會用鹽來醃豬肉或牛肉，甚至混合兩者為原料，加入Peppercorn及其他香料煙熏而成，因此，味道亦較新鮮或風乾肉腸更濃香，適合用來炒意粉豐富味道。

    材料：
    Pepperoni　80克
    意粉　170克
    番茄　1個
    辣椒碎　少許
    鼠尾草　1茶匙
    百里香　1茶匙
    帕爾馬芝士　少許
    蒜頭　3瓣
    鹽　少許
    糖　1茶匙
    橄欖油　1湯匙

    做法：
    1.Pepperoni腸及番茄切粒，用橄欖油起油鑊爆香蒜頭後加Pepperoni腸及番茄粒，炒勻後加糖調味。
    2.將烚至剛好熟的意粉加入鑊中炒拌均勻。
    3.加入辣椒碎、鼠尾草及百里香，炒至聞到香味。
    4.將炒好的意粉上碟，最後刨上少許帕爾馬芝士碎即成。