提起西式的辣肉腸，Pepperoni一定是經典代表，其鮮香微辣的口感，可以豐富菜式味道。今日請來中環一間歐陸私房餐廳主理人Ruby Lau，教大家利用Pepperoni炮製一道香辣腸炒意粉。Ruby表示，西式香腸可簡單分為新鮮、煙熏及風乾等製法，而Pepperoni正是風乾肉腸的典範，味道鹹香，油脂分布均勻。而Pepperoni多數都會用鹽來醃豬肉或牛肉，甚至混合兩者為原料，加入Peppercorn及其他香料煙熏而成，因此，味道亦較新鮮或風乾肉腸更濃香，適合用來炒意粉豐富味道。



材料：

Pepperoni 80克

意粉 170克

番茄 1個

辣椒碎 少許

鼠尾草 1茶匙

百里香 1茶匙

帕爾馬芝士 少許

蒜頭 3瓣

鹽 少許

糖 1茶匙

橄欖油 1湯匙



做法：

1.Pepperoni腸及番茄切粒，用橄欖油起油鑊爆香蒜頭後加Pepperoni腸及番茄粒，炒勻後加糖調味。

2.將烚至剛好熟的意粉加入鑊中炒拌均勻。

3.加入辣椒碎、鼠尾草及百里香，炒至聞到香味。

4.將炒好的意粉上碟，最後刨上少許帕爾馬芝士碎即成。