速製辣肉腸炒意粉
2019年02月18日 15:00
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Pepperoni是風乾肉腸的經典代表，用來炒意粉味道微辣，鮮香惹味。(莫文俊攝)
提起西式的辣肉腸，Pepperoni一定是經典代表，其鮮香微辣的口感，可以豐富菜式味道。今日請來中環一間歐陸私房餐廳主理人Ruby Lau，教大家利用Pepperoni炮製一道香辣腸炒意粉。Ruby表示，西式香腸可簡單分為新鮮、煙熏及風乾等製法，而Pepperoni正是風乾肉腸的典範，味道鹹香，油脂分布均勻。而Pepperoni多數都會用鹽來醃豬肉或牛肉，甚至混合兩者為原料，加入Peppercorn及其他香料煙熏而成，因此，味道亦較新鮮或風乾肉腸更濃香，適合用來炒意粉豐富味道。
材料：
Pepperoni 80克
意粉 170克
番茄 1個
辣椒碎 少許
鼠尾草 1茶匙
百里香 1茶匙
帕爾馬芝士 少許
蒜頭 3瓣
鹽 少許
糖 1茶匙
橄欖油 1湯匙
做法：
1.Pepperoni腸及番茄切粒，用橄欖油起油鑊爆香蒜頭後加Pepperoni腸及番茄粒，炒勻後加糖調味。
2.將烚至剛好熟的意粉加入鑊中炒拌均勻。
3.加入辣椒碎、鼠尾草及百里香，炒至聞到香味。
4.將炒好的意粉上碟，最後刨上少許帕爾馬芝士碎即成。