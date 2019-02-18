征選遊：北海道星野TOMAMU玩雪上電單車

冬天北海道旅遊，當然唔少得玩雪，但日日滑雪唔係人人體力都能應付，咁點算好？來到星野TOMAMU度假村，不如抽半天時間試試他們於GAO Outdoor Center的雪上電單車及雪上泛舟吧！前者收費￥2,600（約HK$184）起，路程由3至10公里，聽過日、中及英語講解後，便可跟隨導師自行駕駛，並會途經較寬闊的雪道，讓大家風馳電掣，也有機會路經需要減速的小橋和樹林，體驗不同場景。加上沿途會有個綿羊小牧場給大家餵飼和拍照，甚受小朋友歡迎。想激烈一點的，由大馬力拉動的雪上泛舟則會是個好選擇，大家可感受到頭搖又尾擺的飄移境界，大叫大嗌一番，真係幾過癮！



星野TOMAMU度假村

每晚房租： ￥11,575（約HK$821）起/人

地址：北海道勇拂郡占冠村字中TOMAMU

網址：https://bit.ly/2A7g4aU



雪上電單車及雪上泛舟

日期：12月18日至3月31日

時間：9:00am~4:00pm

集合地方：GAO Outdoor Center

收費：￥2,600（約HK$184）起/人、￥1,600（約HK$114）起/人



鳴謝：Peach、星野TOMAMU度假村