靈感煮意：【均衡飲食】意式豬骨雜菜湯

有次去飲宴，見朋友打包豬頭說要拿回家煲粥，當時我便想︰豬頭有脂肪、米有澱粉質，這個配搭聽上去「清清哋」，但營養上其實不太均衡。於是我記起今集的意式家庭菜，同樣用豬骨去煮，但意大利人會加入大量蔬菜和適量豆類。一餐有齊纖維、蛋白質、碳水化合物、脂肪，才算均衡飲食啊。想知詳細做法，立即上東網生活on.cc收看《靈感煮意》啦！



材料 6~8碗



印尼番薯 150克

西芹 100克

蒜頭 4瓣

乾百里香 1 1/2茶匙

豬骨 1件（可用豬頭、鹹豬手豬骨）

低鈉湯 950克

番茄 400克

鷹嘴豆 400克

羽衣甘藍葉 80克（如太貴可用椰菜）

帕爾馬芝士 約20克

黑胡椒 隨喜好



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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