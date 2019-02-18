adidas首款無帶籃球鞋　N3XT L3V3L前衞現身

由adidas Basketball與品牌旗下創意團隊Brooklyn Farm共同設計的全新籃球鞋N3XT L3V3L，其設計靈感源自紐約布魯克林區街頭籃球員，鞋身以Primeknit編織物料打造出襪套式設計，鞋面省卻鞋帶所帶來的簡潔利落線條，更為這對全新鞋款勾勒出前衞破格輪廓。鞋款中底就搭載了全新輕量LIGHTSTRIKE緩震技術，能支援籃球員於比賽時連串爆發性動作（變速或轉向），同時賦予輕盈的穿着感，鞋身外側亦備有TPU穩定結構，為雙腳提供最佳穩定性。



N3XT L3V3L首回登場配色就分別有黑x彩色、黑色、白色及紅色四款，分別於外側TPU穩定結構及LIGHTSTRIKE中底位置注入不同色彩，同時於內側及鞋踭位置亦分別配上經典三間細節及印有代表布魯克林區郵遞編號「11222」字樣點綴。NBA球星包括：Donovan Mitchell、Zach LaVine及WNBA球星Chiney Ogwumike亦已經率先着上N3XT L3V3L於籃球場上亮相。